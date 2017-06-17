Açık alanda içki içen üç kişiye 681 lira ceza

Düzce Valiliği'nin 30 Mayıs 2017 tarihli genelgesi ile kentte "huzur ve güvenliğin sağlanması" ve "suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçesiyle açık alanlarda, mesire yerlerinde, boş bina ve inşaatlar ile araç içinde içki içilmesi yasaklandı.

Gerçek Gündem'in aktardığı habere göre, polis ve jandarma ekipleri, genelge doğrultusunda Kalıcı Konutlar, Bayraktepe, Seyirtepe ve Kentormanı mevkilerinde denetim yaptı. Denetimde 55 kişi sorgulanarak kontrol edildi, 27 araçta arama yapıldı.

Kent Ormanı içinde içki içen üç kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 681 lira para cezası uygulandı.