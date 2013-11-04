Çocuk parkı, hastane, cami bahçeleri ve AVM önlerinde sigara içme yasağı!

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslağa göre çocuk parklarında, hastane ve cami bahçesinde sigara içmek yasak olacak. Okul ve camilere 100 metre mesafeye kadar sigara satılamayacak.

Sağlık Bakanlığı, sigarayla savaşta ikinci dönemi başlatıyor. Çocuk parkı, hastane ve ibadethane bahçelerinde sigara yasağı getiren yeni uygulamada, kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içmeyenler için de bölüm oluşturulması zorunlu olacak. Sağlık Bakanlığı, Ulusal Tütün Kontrol Programı yeni Eylem Planı'nın (2014- 2017) taslağında pasif sigara içiciliğinin engellenmesinden, açık alanda yasaklara kadar 18 maddelik yeni uygulamalar yer alıyor.

İçmeyenlere açık alan

Lokanta, kahvehane gibi mekanların açık alanlarında tütün ve tütün ürünü kullanılmayanlar için özel alanlar oluşturulacak. Sabah gazetesinin haberine göre, alışveriş merkezi, sinema ve tiyatro gibi yerlerin girişlerinde tütün kullanımının engellenmesine yönelik olarak pasif etkilenim mesafesi tespit edilecek. AVM'lerin kapısının önünde sigara içimi engellenmiş olacak.

Çocuk parkı gibi açık alanlar ile ibadethanelerin açık alanlarında tütün kullanımı yasaklanacak.

Kamu ve özel sektöre ait tüm hizmet araçlarında tütün kullanımı yasaklanacak. Halen toplu taşıma araçları için geçerli olan tütün kullanımı yasağının sınırları, içinde hamile ve çocuk olan araçlar için genişletilecek. Tütün ve tütün ürünleri satıcılarının ürün alacak gençlerden 18 yaşını doldurduklarını gösterir resmi belgeleri istemeleri sağlanacak. Alkollü içeceklerde olduğu gibi eğitim kurumlarına 100 metre mesafeye kadar sigara satışı yasaklanacak. Dizilerde ve filmlerde uygulanan sigara sansürü tüm bilim, kültür, sanat faaliyetleri ve eserlerini de içine alacak şekilde genişleyecek.

Kara paket geliyor

İlk kez Avustralya'nın başlattığı 'kara paket' diye bilinen sigara markalarının isminin ve logosunun yazmadığı tek tip düz paket uygulaması konusunda gerekli düzenleme yapılacak. Düzenleme ile her sigara markası numarası ile bilinecek. Yoğun olarak internette devam eden elektronik sigara ile tütün ve tütün ürünlerinin reklam ve satışları ile ilgili taramalar yapılacak, ihlaller engellenecek. Sigaraların birim paketleri ve karton grupmanları üzerinde marka adının veya ticari markanın bir parçası olarak kullanılanlar da dâhil olmak üzere (zifir, nikotin ve karbon monoksit gibi) bırakımlar için rakam gösterilmesi uygulaması kaldırılacak. Sağlık uyarıları tütün ürünü paketlerinin her iki yüzünde de kullanılacak.

Derste anlatılacak

Tütün ve tütün ürünlerinin piyasaya arz ambalajları ile nargile şişeleri üzerinde yer alacak birleşik sağlık uyarıları belirli periyotlarla değiştirilecek. Sigara paketleri üzerindeki sağlık uyarı ve mesajlarını kapatmak amacıyla kullanılan etiket benzeri maddelerin üretimi ve piyasaya arzı yasaklanacak. Her hastanede en az bir sigara bırakma tedavi birimi kurulacak. Tütün kullanımının zararları okul müfredatına alınacak.

Açık hava yasağı olan ülkeler

ABD'nin New York kentinde mayıstan bu yana da kentte parklar, sahiller ve hatta ünlü Times Meydanı bile "sigarasız" hale getirildi. Yeni Zelanda 2003'te okul, okul bahçeleri ve işyerlerinde sigara yasağı getirmişti. İspanya, Ocak 2011'te hastane ve parkların yanında sigara içme yasağını uygulamaya başladı. Ağustos 2011'den bu yanaysa Fransa'nın La Ciotat kentindeki Plage Lumiere sahilinde sigara yasağı uygulanıyor. Böylece bir sahilde sigara yasağı uygulayan ilk Avrupa ülkesi Fransa oldu.