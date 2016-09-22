Açığı kapatmak için 40 bin öğretmen yer değiştirecek

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında işten atılan ya da açığa alınan öğretmenlerin boşluğu kadro fazlası öğretmenle doldurulacak. Bu atamalarda öncelik yeni açılan eğitim kurumları ile kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) geçen 1029 özel okul olacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 28 bin öğretmen ihraç edilirken, yaklaşık 20 bin öğretmen de soruşturmalarla açığa alındı. 2016-2017 öğretim yılı da bu 48 bin öğretmen eksiğiyle başladı.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre; eğitimcilerin 125 bini bulduğunu söylediği öğretmen açığına çözümüyle ilgili olarak MEB “norm kadro fazlası” öğretmenleri tayin ederek çözme kararı aldı. Buna göre okullarında ders azalması, program kapanması başta olmak üzere çeşitli nedenlerle “kadro fazlası” olan öğretmenler başka okullara tayin isteyecek ya da MEB onları resen atayacak. Bu durumda 40 binin üzerinde öğretmen bulunuyor.

MEB, illere gönderdiği genelgede hem norm kadro fazlası öğretmenlerin hem de aralarında İstanbul (Erkek), Kabataş Erkek gibi Türkiye’nin gözde liselerinde 8 yılını dolduran tüm yönetici ile öğretmenlerin yer değiştirme için tercih yapacağını bildirdi. Tüm bu eğitimciler 23-26 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapacak ve 25 okul tercih edebilecekler.

Ya tercih ya resen atama

Genelgede “Türkiye’nin varlığına, birlik ve beraberliğine karşı son dönemde yaşanan bazı olaylarda rol aldığı tespit edilen öğretmenlerin görevlerine son verilmesi nedeniyle öğretmen açığı oluştuğuna” dikkat çekilerek şöyle denildi: “Bu ihtiyacın bir kısmı atanan ve yetiştirme süreci tamamlanan ile gelecek ay ataması yapılacak sözleşmeli öğretmenlerle karşılanacak. Açığın bir kısmı da ihtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin öğretmen açığı bulunan eğitim kurumlarına atanmaları yoluyla giderilecek.”

Bu genelgeye göre okullarından norm kadro fazlası öğretmenler başka okullara gönderilecek. Bu atamalarda öncelik yeni açılan eğitim kurumları ile kapatılan ve MEB’e geçen 1029 özel okul olacak. Öğretmenler okullara hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle çalıştıkları ilçelere ardından il içine atanacak. Tercih yapmayan ya da tercihine yerleşemeyen öğretmenin ataması valiliklerce resen yapılacak.

Proje okul öğretmen ve müdürleri gidiyor

Aynı genelgeye göre şu anda sayıları 112’yi bulan proje okullarda 8 yılını doldurmuş başta okul müdürleri olmak üzere tüm yöneticiler ve öğretmenler de tayin istemek zorunda. Bunu yapmayanlar da norm fazlası öğretmenler gibi valiliklerce ihtiyaç olan okullara resen atanacak. Proje okulların müdür ve öğretmenleri 2014’te yapılan düzenleme ile artık bakan oluru ile atanıyor. Geçtiğimiz eylül ayındaki yönetmelikle de bu okullara akademisyenlerin de müdür olarak atanması ve öğretmen olarak ders vermesinin önü açıldı. Proje okullarda yaklaşık 2 bin öğretmen ve yöneticinin başka okullara gitmesi bekleniyor.

20 bin sözleşmeli atanacak

MEB, 5 yıl sonra sözleşmeli öğretmen uygulamasını bu yıl tekrar başlattı. 15 bin öğretmen KPSS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) puanlarına göre atanacak. Dershane öğretmenlerinden 5 bini de KPSS puan ve şartsız sözlü sınavla tayin edilecek. Bu atamalar “çakılı” olarak adlandırılıyor çünkü öğretmenlerin 6 yıl boyunca atandıkları yerden tayin isteme hakları yok ve birer yıllık sözleşmelerle atanacaklar.