“Açığa alındım, işimi istiyorum” diyen akademisyen Nuriye Gülmen bu kez gözaltına alınmadı

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan ve 20 gündür “İşimi istiyorum” diyen akademisyen Nuriye Gülmen, bugün yaptığı eylemde gözaltına alınmadı.

Gülmen, 20 gündür sürdürdüğü eylemlerde 17 kez gözaltına alınmıştı.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, Nuriye Gülmen'in 20, Semih Özakça 6. kez Yüksel Caddesi'nde "İşimi istiyorum" dedi. İlk kez gözaltına alınmamaları ile ilgili "erken sevinmek istemediklerini” ancak durumdan çok mutlu olduklarını anlattılar.

Gülmen: İşe geri dönmüş kadar mutluyum

Nuriye Gülmen Öğretim Görevlisi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Konya Selçuk Üniversitesi’nde kadroluydu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görevlendirilmişti.

Sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine açtığı davayı kazandı. Yedi ay sonra Selçuk Üniversitesi’de göreve başladı. Göreve başladıktan bir gün sonra da hakkında "FETÖ-PDY (Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması)" iddiasıyla açılan soruşturma gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldı.

9 Kasım’dan beri Yüksel Caddesi’nde oturma eylemine giden Gülmen, eyleminin 20. gününe girerken 17 kez gözaltına alınmıştı. Bugün yaşananları şöyle aktardı:

“Bir saat oldu, oturuyoruz. 10-15 dakika polisler bekledi. Çevik kuvvet ekipleri de vardı. Kayıt yaptılar, not aldılar ve alanı terk ettiler. Şimdiye dek hiç alanı terk etmemişlerdi.

“Şu ana dek gözaltı olmadığı için alanı kazanmışım gibi düşünüyorum. Erken sevinmek istemiyorum ama çok mutluyum, işe geri dönmüş kadar mutluyum şu an.

“İnsanlar geliyor. Gözaltı olmadığı için herkes duygularını rahatça ifade ediyor. Etrafımızda kalabalık oluşuyor.”

Özakça: İrade savaşıydı, biz kazandık

Semih Özakça, Mardin Mazıdağı Cumhuriyet ilkokulu’nda üç yıldır sınıf öğretmeniydi.

29 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu” gerekçesiyle görevden ihraç edildi.

Gülmen’le birlikte eyleme katılışının bugün 6. günü. Eyleme başlamasını ve bugün yaşananları şöyle aktardı:

“ Hukuksuz uygulamayı kabul etmediğim için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm.

“Bugün altıncı günüm. Önceki beş günde de gözaltına alındım. Bugün saat 12.30’da geldik, gözaltı olacağını düşünüyorduk, şaşkınız, sevinçliyiz.

“Erken sevinmek istemiyorum ama sevinçliyim, burada hiç bu kadar uzun süre oturamamıştık. Polisler de geri çekildi. İrade savaşıydı, irade savaşını biz kazandık.

“Sabah 08.00’den akşam 19.00’a dek oturmayı düşünüyoruz.”

5 Talep

"Keyfi ve hukuksuz bir şekilde açığa alındım işimi istiyorum" diyen Gülmen şu talepleri dile getiriyor:

1-OHAL kaldırılsın.

2- İşten atılan ve açığa alınan devrimci demokrat kamu emekçileri işe iade edilsin.

3-Keyfi ve hukuksuz işten atmalara son verilsin.

4-13 bin ÖYP’li araştırma görevlisinin kadro güvencesi geri verilsin.

5-İş güvencesi olmadan bilim yapılamaz, tüm eğitim ve bilim emekçileri için iş güvencesi istiyoruz.

Gülmen, https://nuriyegulmendireniyor.wordpress.com/ adresinden gün gün yaşananları aktarıyor.