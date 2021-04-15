Açığa alınan Şişli belediye başkan yardımcısı Cihan Yavuz ilk duruşmada tahliye edildi

PKK/KCK soruşturmasında tutuklanan ve açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan Cihan Yavuz tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi.

"Herhangi bir örgütten talimat almam söz konusu olamaz"

Cihan Yavuz savunmasında, "Söz konusu iddialar, 2016-2019 tarihleri döneminde HDP'li olduğum döneme aittir. O dönem parti içinde yapılmış miting ve kongre çalışmalarıdır. Herhangi bir yasadışı örgütle iltisakı kesinlikle yoktur. Emek ve Demokrasi Güç Birliği Mitingi yapılmıştı. Buna HDP de katılmıştı. Biz de bu mitinge katılma çağrısı yapmıştık. Bir basın kanalı, miting hakkında bilgi almak isteyip miting gündemini sordu. O dönem açlık grevleri vardı. HDP'de açlık grevlerinin son bulması anlamında gündemi vardı. Ben de demeç verdim. Bunun için herhangi bir örgütten talimat almam söz konusu olamaz. Kabul etmiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz yargılanmayı talep eden Yavuz, "Gece yarısı operasyonu ile gözaltına alındım. Cezaevine girerken korona oldum, 23 gün hücrede kaldım. Hem maddi, hem manevi zorluk çekmekteyim. Açık kimliğim belli, ailemin bakımıyla mesulum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi. Yavuz'un avukatlarından Özgür Deniz Adalı da müvekkilinin tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Adli kontrolle tahliye kararı

Adli Mahkeme heyeti, sanık Cihan Yavuz'u İstanbul'u terk etmeme, haftada iki gün imza vermesi ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. (DHA)