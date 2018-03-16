Açığa alınan iki polis, soygundan tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa’da tekstil şirketini soyan iki kişinin açığa alınan polisler olduğu ortaya çıktı. Polisler tutuklanırken, soygunu birlikte yaptıkları belirtilen 3 kişiyi yakalamak için operasyonlar sürüyor.

Bayrampaşa’da 11 Şubat’ta saat 05.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir tekstil şirketine giren şüpheliler çelik kasayı açarak 50 bin lira, 10 bin dolar ve 9 bin euro ile birlikte çok sayıda çek ve senet çalarak kaçtı. Şüphelilerin şirkete ait olan 5 otomobilin de kontak anahtarlarını çaldığı belirlendi.

İş adamını kaçırdıkları için açığa alındılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Sürünerek girdikleri tekstil şirketine ait çaldıkları otomobili terk ederek kaçan 2 kişinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli M.Y. (29) ve H.O.B. (30) olduğu saptandı. 2 polisin, geçen yıl ekim ayında, bir işadamının başka bir kişiye olan borcunu ödemesi için kaçırılarak tehdit edilmesi olayına karıştıklarının belirlenmesi üzerine haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları öğrenildi.

Polis, soyguna katılan iki polisi, Bahçelievler’de kaldıkları eve baskın yaparak gözaltına aldı. Gasp Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin 3 suç ortağı ile birlikte soygunu yaptıkları belirtildi. Polis memurları tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekipler firarda olan 3 kişiyi arıyor. (DHA)