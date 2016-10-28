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15 Temmuz Darbe Girişimi

Açığa alınan 153 öğretmen görevine iade edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmada 670 öğretmen açığa alınmıştı

28 Ekim 2016 01:30

Sakarya'da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alınan 153 öğretmen görevlerine iade edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sakarya Valiliği tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmada 670 öğretmen açığa alındı.

Öğretmenlerle ilgili olarak yapılan araştırma sonrasında terör örgütü ile bağlantısı olmadıkları belirlenen öğretmenler için görevlerine iade kararı alındı.

2 hafta önce 42 öğretmen görevlerine iade edildi. Durumları araştırılan öğretmenlerden 111'i için daha iade kararı verilirken, görevlerine iade edilen öğretmen sayısı 153'e yükseldi.

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