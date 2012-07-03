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Yaşam

Acıbadem’de yıkım gerginliği

Tebligat üzerine boşaltılan evler ekiplerce yıkılırken, evini boşaltmayan gecekondu sakinleri tahliye için süre istedi

03 Temmuz 2012 20:50

Kadıköy'deki Acıbadem Mahallesi'nde mahkeme kararıyla 16 gecekondunun yıkımına başlandı. Yıkım sırasında gecekondu sakinleri ile ekipler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri, Kadıköy'deki Acıbadem Mahallesi'ndeki gecekonduların yıkılması yönündeki karar üzerine bölgeye geldi.
 
Tebligat üzerine boşaltılan evler ekiplerce yıkılırken, evini boşaltmayan gecekondu sakinleri tahliye için süre istedi.
 
Ekiplerle binaların üzerine çıkarak direnmeye çalışan gecekondu sakinleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
 
Basın mensuplarına da sandalye atan vatandaşlar, güvenlik güçlerinin de yardımıyla evlerden uzaklaştırıldı.
 

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