Acıbadem'deki eylem devam ediyor: İBB'nin kaçak TİBAŞ inşaatını denetleme görevi engellenemez

Üsküdar Acıbadem’deki Tibaş Parkı'nda yapımına başlanan ancak mahkemenin durdurma kararı verdiği, bir tarikata ait olduğu iddia edilen yurt binasının mühürlenmemesine karşı mahallenin başlattığı direniş devam ediyor. İnşaatın önünde basın açıklaması yapan mahalle sakinleri, "Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, başta Acıbadem olmak üzere Üsküdar ilçemize vermiş olduğu kamusal zararların hesabını adalet önünde verecek" dedi.

Öte yandan mahallelinin basın açıklaması yaptığı sırada inşaat çalışanlar binadan bir pankart astı. Pankartta inşaatla ilgili 'iftiralar ve gerçekler' adı altında maddeler sıralandı. Pankarta tepki gösteren mahalle sakinleri, kaldırılana kadar inşaat önünden ayrılmayacaklarını bildirdi.

İBB'nin görevini yerine getirmesini talep eden mahalleli şu açıklamayı yaptı:

4.Bölge İdare Mahkemesi’nin bu ara karar, hukuki olarak İBB’nin mührünü yok saymamaktadır. Kaldı ki, 4.Bölge İdari Mahkemesi İBB’ye mührünü kaldırması gerektiği yönünde herhangi bir istemde de bulunmamış, dosyayı tekrar karara bağlanmak üzere 7. Bölge İdari Mahkemesi’ne göndermiştir ve dava süreci devam etmektedir.

Hal böyle iken, ÜBB’nın mühür yerinde, geçerli ve mahkeme süreci tamamlanmamış olmasına rağmen, henüz tamamına ermemiş ve oturuma hazır olmayan, planlara uyumsuz binaya apar topar 29.01.2020 tarihinde İSKAN vermiş olduğu anlaşılmıştır.

Keza, Devletin mührünü hiçe sayarak inşai faaliyetlere de bir yandan devam edildiği mahalle sakinleri tarafından farkedilmiş, 153 ve 155 aranarak durum yetkililere bildirilmiştir. Bu şikayetler sonucunda 31 Ocak 2020’de İBB yetkilileri inşaat alanına gelerek mühre rağmen devam ettiğini yerinde tespitle tutanak tutmuştur.

01 Şubat 2020: İnşai faaliyetlerin hızlanması üzerine mahalleliler “kaçak” inşaat önünde oturma eylemi yaparak içeriye işçilerin girmesini engellemeye çalışırken alana girmeye çalışan vakıf yetkilileri 03 Şubat Pazartesi günü için öğrencileri yurda yerleştirileceklerini belirtmişlerse de, mahallelinin haklı ve yasal eylemlilikleri sonucunda bu gerçekleşmemiştir.

Bu süreçte, İBB yetkilileri mühürledikleri ve iskanını iptal etmiş oldukları kaçak inşaatta faaliyetin devamı olup olmadığınıtekraren denetlemeye geldiklerinde inşaat alanına girmeleri emniyet güçleri tarafından “iskanı alınmış özel mülke giremeyecekleri” söylenerek engellenmiştir.

ÜBB’nın vermiş olduğu İSKAN izni, 03 Şubat 2020’de İBB tarafından İPTAL edilerek “kaçak” inşaatın su, elektrik ve gazının kesilmesi için işlem başlatılmıştır.

Bütün bunlara rağmen mühürlenmiş inşaatta inşai faaliyetler hala devam etmekte olup göz göre göreSUÇ İŞLENMEKTEDİR!

06 Şubat 2020: İBB yetkilileri tekrar gelerek denetleme görevlerini yapmak üzere “kaçak inşaat” alanına girdilerse de, görevlerini yapmaları yine emniyet güçleri tarafından engellenmiş, durum tutanak altına alınarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Üsküdar Belediyesi halka verdiği söze sadık kalmayarak kamu malını beyan edilen amaç dışında bedelsiz arsa tahsisi yoluyla kullanıma açmış, yani yetkisini suistimal etmiştir. Bu yanlışı meşrulaştırmak adına, inşaat başladıktan sonrabedelsiz tahsis yaptığı kurum yararına uygulama imar planı değişikliği sağlamış, kamunun itirazlarına rağmen,hem amaç ötesi, hem de duyurulan ilk projeye aykırı olarak inşaatın ilerlemesine göz yumup görevini kötüye kullanmıştır.Ayrıca mahkeme süreci devam ederken ve inşaat mühürlenmişken, inşaatın devamını kollamış, üstüne üstlük iskan vererek suç işlemiştir. Denetleme görevini yerine getirmediği gibi,üst kamu kurumunun denetleme görevini de kolluk kuvvetlerini gerçekleri örterek yanlış yönlendirmek suretiyle engellemiştir. Kamu yararını değil özel kurum yararını gözetmiştir.

Kendisine bedelsiz arsa tahsisi yapılan vakıf da kanun ve yargıyı, devletin mührünü hiçe sayarak suç işlemiş ve işlemeye devam etmektedir.

ÜBB’nin derhal İBB ile iş birliği halinde bir an önce yanlışlarından dönmesini bekliyoruz: Bedelsiz tahsisin iptali, imar planı değişikliği iptali, inşaat ruhsatın iptali, temel atarken vaadettiği gibi bağış şartına ve önceki uygulama imar planına uygun kültür merkezi ve park alanının inşaatı

Yasa gereği İBB’nin Kaçak İnşaatı denetleme yetkisi vardır. İBB’nin görevini yapması engellenemez. İBB’nin görevini yapmasını istiyoruz!

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, başta Acıbadem olmak üzere Üsküdar ilçemize vermiş olduğu kamusal zararların hesabını adalet önünde verecektir.

Kamusal alanlarımıza, parklarımıza, deprem toplanma alanlarımıza göz dikenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

İBB görevini yapıncaya kadar Nöbetimiz devam edecektir.