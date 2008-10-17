Acı kavun suyu kör edebilir!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sinüzit hastası kadın, burnuna acı kavun (yaban hıyarı) suyu damlatınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Hülya Bostan (43), 2 yıldır sinüzit hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek, acı kavunun sinüzite iyi geldiğini duyduğunu, bu nedenle kullandığını söyledi.



Acı kavununun bir tanesinin suyunu sıkarak burnuna damlattığını kaydeden Bostan, başına gelenleri şöyle aktardı:



"Acı kavunun bu mevsimde yetiştiğini duymuştum. Bir tane acı kavunun suyunu burnuma damlattım. Burnumdan hep iltihap aktı. Rahatladım ama boğazım yanmaya başladı. Fenalaşmam üzerine eşim tarafından hastaneye kaldırıldım. Olayı doktora anlattım, doktor bana çok kızdı; zararlı bir yöntem olduğunu anlattı. Acı kavunun suyu sinirlerimi delebilirmiş, çok zehirliymiş. Ucuz atlattım. Bunu kimseye tavsiye etmiyorum."



"Acı kavun zehirli bir maddedir"



Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet İzmirli, acı kavunun insanların görme yeteneğini kaybetmesine yol açabildiğini söyledi.



Hastanın çok büyük bir tehlike atlattığını belirten İzmirli, "insanlarımız bu yöntemlere inanmasın" dedi.



Bilimsel bir açıklaması olmayan yöntemlerin, insanların hayatlarını karartabileceğini ifade eden İzmirli, şunları söyledi:



"Sinüzit hastası 2 vatandaşımız da acı kavun kullanmış. Onlar da bir süre hastanede tedavi gördüler. Acı kavun insanların görme yeteneğini kaybetmesine yol açabilir. Sinüzitin olduğu bölgeye yakın görme sinirleri var.



Acı kavun, hem bu sinirlere hem de beyne zarar verebiliyor. Beyin sıvısının akmasına ve menenjit hastalığına neden olabiliyor.



İnsanlar üzerinde bilimsel açıdan denenmemiş ve uygun görülmeyen her şey zararlıdır. Acı kavun zehirli bir maddedir. Tıp çok ilerledi, artık sinüzit ameliyatları lazerle yapılıyor."



(AA)

