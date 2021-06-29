T24 LogoT24 Logo
Spor

Achille Polonora, Fenerbahçe Beko'da

29 Haziran 2021 12:22

Fenerbahçe, geçen yıl Baskonia forması giyen Achille Polonara'yla 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Baskonia'dan Achille Polonara'yı transfer ettiğini açıkladı.

İki sezon boyunca İspanyol temsilcisi Baskonia forması giyen İtalyan forvet Achille Polonara, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Tecrübeli oyuncu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara (2.02, 1991) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleri yer aldı.

fenerbahçe bekoachille polonoratransferforvet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24