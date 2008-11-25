AÇEV'den 'mutlu gün' kartları

1980'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Diane Sunar ve Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı öncülüğünde çalışmalarına başlayan ve 1993 yılında Ayşen Özyeğin başkanlığında bugünkü kurumsal yapısına dönüşen AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi, eğitim sürecinde çocuk kadar, çocuğun yakın çevresinin de desteklenmesi ve eğitimin bir yaşam boyu sürekli kılınması gibi bir dizi amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

'7 Çok Geç' ve 'Genç Kızlar için Eğitim' gibi bir dizi kampanyayı yürüten AÇEV, bu kampanyaların hedef kitlesi olan çocukları ve genç kızları desteklemek için bu yıl da 'mutlu günler' kart kolleksiyonu hazırladı. Sizler de AÇEV'in faaliyetlerini desteklemek istiyorsanız, http://www.acev.org adresinden görebileceğiniz AÇEV bayram ve yılbaşı kartlarından satın alabilirsiniz.



















