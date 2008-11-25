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Yaşam

AÇEV'den 'mutlu gün' kartları

'7 Çok Geç' ve 'Genç Kızlar için Eğitim' gibi bir dizi kampanyayı yürüten AÇEV, bu kampanyaların hedef kitlesi olan çocukları ve genç kızları de

25 Kasım 2008 02:00

1980'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Diane Sunar ve Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı öncülüğünde çalışmalarına başlayan ve 1993 yılında Ayşen Özyeğin başkanlığında bugünkü kurumsal yapısına dönüşen AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi, eğitim sürecinde çocuk kadar, çocuğun yakın çevresinin de desteklenmesi ve eğitimin bir yaşam boyu sürekli kılınması gibi bir dizi  amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

'7 Çok Geç' ve 'Genç Kızlar için Eğitim' gibi bir dizi kampanyayı yürüten AÇEV, bu kampanyaların hedef kitlesi olan çocukları ve genç kızları desteklemek için bu yıl da 'mutlu günler' kart kolleksiyonu hazırladı. Sizler de AÇEV'in faaliyetlerini desteklemek istiyorsanız, http://www.acev.org  adresinden görebileceğiniz  AÇEV bayram ve yılbaşı kartlarından satın alabilirsiniz.










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