AÇEV '7 Çok Geç'te yeni döneme başlıyor

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) büyük ilgi gören 7 Çok Geç Kampanyası yeni dönem çalışmalarına ve daha birçok etkinliğe başlamaya hazırlanıyor.



Kampanyanın bir önceki döneminde ağırlıklı olarak erken çocukluk eğitiminin önemine ilişkin mesajlar veren ve yetkililerin dikkatini çekmek amacıyla lobi faaliyetleri yürüten AÇEV, yeni dönemde de çeşitli iletişim faaliyetleri ile kamuoyuna sesleniyor. Ayrıca, ailelerin okul öncesi dönemde çocuğun gelişimindeki önemini anlatacak etkinlikler yapılması planlanıyor.



2005 yılından bu yana yürütülen "7 Çok Geç" Kampanyası bu konuda kamuoyundaki farkındalığı artırdığı gibi okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına da katkıda bulundu. Kampanyanın başladığı 2005 yılında ülkemizde %16 olan 4-6 yaş arası okullulaşma oranı o günden bu yana, vakfın yürüttüğü çalışmaların, anne-babaların bilinçlenmesinin ve devletin bu konudaki çabalarının bir ortak sonucu olarak, %107 oranında bir artış ile aynı yaş grubunda %33,4'e yükseldi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı 2009-2010 eğitim yılında ana sınıflarının zorunlu olmasına yönelik 30 ilde pilot çalışmaların başlayacağını duyurdu.



AÇEV'in gündeminde bulunan diğer projeler, kendi basın bültenlerindeki ifadelerle şöyle:



Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında Desteklenen

"Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi" Projesi



AÇEV, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen "Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi" Projesi ile yaygınlaşmaya devam ediyor. Sabancı Vakfı Hibe Programları, Türkiye'de "kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkıda bulunmak" amacıyla ulusal projelerin uygulanması için fon sağlıyor. Bu hedeflere uygun olarak "Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi" Projesi, kadınlara okuma-yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra, haklar konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmayı, toplumsal bütünleşmeyi sağlamayı, engelli haklarıyla ilgili bilgi ve duyarlılık geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, ortopedik engelli okuma-yazma bilmeyen kadınların eğitime katılımının sağlanması konusunda çalışmalar da yürütülüyor.



AÇEV bu proje ile okuma yazma eğitimlerini ilk kez Trabzon ve Nevşehir illerinde de uygulama fırsatını yakalıyor ve okuma yazma programına engelli hakları konusunda yeni bir modül ekliyor. Üç yıl boyunca devam edecek proje Adana, İzmir, Nevşehir, Trabzon ve Van illerinde 2009-2011 yılları arasında toplam 11.000 kadın, genç kız ve ortopedik engelli kadına ulaşmayı hedefliyor.



Türkiye Vodafone Vakfı Desteği ile "Bugün Çocuğunuzun Yarını" Projesi



AÇEV, 2008 yaz döneminde Türkiye Vodafone Vakfı ile başlattığı işbirliğini yeni bir proje ile bu yıl da devam ettiriyor. "Bugün Çocuğunuzun Yarını" Projesi kapsamında anne eğitimleri ile çocukların gelişimine destek veriliyor ve ailelere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.



Türkiye'nin yoğun göç alan 7 ili olan Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da 3-11 yaş döneminde çocuğu olan annelere yönelik uygulanan eğitimlerle çocuğun gelişim alanlarına katkıda bulunulması ve çocuk ile annesi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde 8-12 hafta arasında gerçekleşen Anne Destek Programı ve anne-babalara yönelik olarak tasarlanan iki saatlik "Anne-Baba Olmak Seminerleri"ni içeriyor. Toplamda 14.200 anne-çocuğa ulaşılması hedeflenen projede Ekim ayından bu yana açılan 394 kurs ile 19.578 anne-çocuğa ulaşıldı. Ayrıca, projenin bir diğer etkinliği olan "Anne Baba Olmak Seminerleri" ile bugüne kadar Adana, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Samsun olmak üzere 5 ilde düzenlenen 7 seminer ile toplam 550 anne-babaya eğitim verildi.



"Kitaplarımı Seviyorum" Etkinliği



Nisan ayı içinde AÇEV yayınları arasında yer alan bir "hikaye kitabı seti" GAP ve Marks&Spencer Mağazaları'nda Vakfın yararına satılıyor. Bu kitaplardan elde edilecek gelir ise AÇEV'in okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik yaptığı eğitimlere yönlendiriliyor. Buna bağlı olarak 23 Nisan Çocuk Bayramı döneminde mağazalarda çocuklara yönelik "Kitaplarımı Seviyorum" adlı bir etkinlik düzenlendi. Genç tiyatro ve televizyon oyuncuları gönüllü olarak destek verdikleri etkinlik sırasında, satışa sunulan hikaye kitaplarını mağazalarda çocuklara okuyarak tanıttı. Etkinlik kapsamında bir yandan AÇEV'e destek sağlanırken bir yandan da ailelere çocuklara kitap okumanın önemi anlatıldı.



AÇEV'in Yeni Yurtdışı Atılımları – Lübnan Eğitimi



AÇEV, 2009 yılı itibariyle uluslararası çalışmalarını yeni ve farklı bir çerçevede değerlendiriyor ve ileriye yönelik stratejik planlamalarını akademik bilgi birikimini çeşitli işbirlikleri ile farklı ülkelere de taşımak üzerine yapıyor. Bu kapsamda Orta Doğu ve Avrupa'da çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak eğitimlerini yaygınlaştırmak istiyor. Ayrıca, çeşitli uluslararası kuruluşlarla temellerini attığı işbirlikleri ile erken çocukluk alanında uluslararası platformda önemli bir yer edinmek, dünya barışına eğitim yoluyla katkıda bulunmak için çalışıyor.



Orta Doğu'da Bahreyn, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan sonra Lübnan'da da AÇEV eğitimleri uygulanmaya başladı. 16-22 Şubat tarihleri arasında Anne Çocuk Eğitim Programı'nın (AÇEP) Lübnan'da uygulanmasına yönelik ilk adımlar atıldı. ARC (Arab Resource Collective) ile birlikte 11 eğitici adayının katılımı ile Beyrut'ta bir Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Sosyal hizmet uzmanı, klinik psikolog, okul idarecisi, Halk Sağlığı Uzmanı gibi alanda çalışan deneyimli eğiticiler programın ilk pilot uygulamalarını, Eylül ayında Beyrut Filistin mülteci kamplarında ve şehrin merkez yerleşim yerlerinde gerçekleştirmek üzere eğitim aldılar.



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Etkinlikleri



AÇEV'in her yıl "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde geleneksel hale getirdiği sinema etkinliği bu yıl yine Emek Sineması'nın ve İKSV'nin film desteğiyle düzenlendi. Etkinlik kapsamında Vakfımızın Kadın Destek ve İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı'na katılarak okuma yazma öğrenen 850 kursiyerimiz Beyoğlu Emek Sineması'nda "Son Osmanlı Cumhuriyeti" adlı filmi büyük beğeni ile izlediler.



Ayrıca, yine "Dünya Kadınlar Günü" kapsamında İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen müze gezisine katılan okuma yazma programı kursiyerlerimiz sergileri gezerek sanat faaliyetleri ile ilgili bilgiler edindiler.



Pigeon'dan AÇEV'e Destek



Japon teknolojisi ile üretilen ve 2008 yılı başında Türkiye pazarında yerini alan Pigeon, annelere ve 0-4 yaş grubu bebeklere özel ürünleri ile tanınıyor. Pigeon, 2009 yılı içinde anne ve bebek ürünlerinin satışından elde edeceği gelirin bir kısmını eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla AÇEV'e aktarıyor. Bu işbirliği ile eczaneler, anne-bebek mağazaları ve ilgili internet sitelerinden üzerinde "Pigeon, bu ürünün satışından AÇEV'e destek olmaktadır." yazılı ürünler satılıyor ve elde edilen gelirden Vakfımıza bağış aktarılıyor.