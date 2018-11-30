Acemler Kavşağı'ndaki trafik sorununun çözümüne 500 milyon TL yatırım gerekiyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Kavşağı ve çevresindeki yoğun trafik sorununun çözümü için en az 500 milyon liralık yatırım gerektiğini bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \'Bereket Sofrası\' adlı etkinlik kapsamında bu sabah Dikkaldırım Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmada Başkan Aktaş\'a ulaşım noktasında sıkıntılarını aktaran mahalleli özellikle maç günleri Acemler bölgesinde oluşan yoğunluktan yakındı. Bunun üzerine yeni stadyum ve Acemler bölgesinde devam eden ve yapılması planlanan projeleri harita üzerinde anlatan Başkan Aktaş, \"Maçlar iki haftada bir oynanıyor. 950 yataklı hastanenin de açıldığını düşünün. Hastanede 7 gün 24 saat hareket olacak, ama stadyumunki gibi bir yükü olmaz. Hastanede daha düzenli bir sirkülasyon söz konusu. Stadyumda aynı anda 30-40 bin kişi dağılıyor. Bu bölgeyi rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Viyadük yapıyoruz. 11 Eylül Bulvarı\'na, İzmir yoluna bağlantısı olacak. Burayı çok alternatifli olabilecek hale getirmemiz gerekiyor. Şu haliyle yollar ve kamulaştırmalar dahil burayı halletmenin maliyeti 500 milyon lira\" diye konuştu.

‘ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM GEREKLİ’

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen ve bu konuda öncelikle sosyal ve zihinsel anlamda dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyleyen Aktaş, “Daha evler dağıtılırken kavga çıkar. Biri der ki \'ben üçüncü kattaydım, şimdi birinci kat geldi\'. Bir diğeri \'benim evim güney görüyordu şimdi görmüyor\' der. Bu nedenle bizim öncelikle sosyal ve zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bu noktada şehri büyütmek için planlarımızı revize ediyoruz. Ancak yol haritanız varsa, öngörünüz, planınız varsa, muvaffak olursunuz” ifadelerini kullandı.



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