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Yaşam

Acemi şoför fren yerine gaza bastı!

Melek Öztürk (25), fren yerine gaza basınca 3 metre yükseklikten yola düştü.

11 Haziran 2010 03:00

T24- Zonguldak'ta otomobilini çalıştığı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü'nün önüne park etmek isteyen memur 25 yaşındaki Melek Öztürk, fren yerine gaza basınca 3 metre yükseklikten yola düştü. Yaralanan Melek Öztürk'ün ehliyetini yeni aldığı öğrenildi.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, otomobilin ön tarafı yol kenarındaki kaldırıma çarparken, arka tarafı duvarda kaldı. Yaralanan Melek Öztürk, 112 Acil Servis ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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