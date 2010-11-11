-ACEMİ KASAPLARA UYARI İZMİR (A.A) - 11.11.2010 - Avrupa Acil Tıp Birliği Konseyi Üyesi ve İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, Kurban Bayramı'nda hayvan kesiminde el, kol ve boyunda meydana gelebilecek bıçak kesilerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. Dr. Rodoplu, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda en ciddi acil sağlık sorunlarının başında hayvanların paniklemesi sonucu oluşan ''çarpmalar'' ve ''kesiler''in geldiğini, her yıl yaptıkları uyarılara rağmen, geçen Kurban Bayramı'nın ilk günü İzmir'deki hastanelere kurban kesimi sırasında yaralanan 745 yurttaşın geldiğini belirtti. Vatandaşların Kurban Bayramı'nda dini vecibe olan kurban kesimini yerine getirirken tecrübeli bir kasaptan yardım almasının, hem hayvanın acı çekmemesi, hem de insan sağlığı açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Rodoplu, ''Hayvan kesmek çok zor bir müdahaledir. Ehil kişilerce, acele edilmeden kesilmelidir. Acemi kasap kesileri, bayram günlerinde acil servislere en çok başvurulan durumdur. Bu kesiler, ciddi ve kalıcı sağlık sorununa yol açabilir ''diye konuştu. Anadolu'nun birçok kentinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin yurttaşlar için Kurban Bayramı öncesinde ''kurban kesim eğitimi'' vermesinin de önemli olduğunu anlatan Dr. Rodoplu, şunları kaydetti: ''Acemi kasaplık kazalarında öncelikle kan kaybının önlenmesi gerekir. İnsan vücudunda 6 litre kan dolaşır, atar veya toplar damar kesilerinde 1,5 litre kan kaybı ölümle sonuçlanabilir. Bilek, bacak, boynun altındaki atar damar kesilerinde kan, kalbin pompalamasıyla fışkırarak dışarı çıkar. Çok kısa sürede kan kaybı başlar. Bu gibi durumlarda kanayan bölgenin üzerine, temiz havlu, tülbent, eşarp gibi, yakında bulunan malzemeler bastırılmalıdır. Şiddetli kanamada ilk bastırılan bez ıslandığında, değiştirmeden ikinci, üçüncü bezle tampon uygulaması sürdürülmeli ve en yakın sürede acil servise ulaştırılmalıdır. Kesiler sonucu oluşan yaralanmaların bir kısmı dikiş atılmadan iyileşmez. Bıçak kirliyse, kemiğe yakın bölgelere değmişse, mutlaka acil serviste tetanoz, kan yoluyla bulaşan hastalıklar olan Hepatit B ve C, AIDS gibi hastalıklara karşı enfeksiyonla mücadele uygulanır. Kanayan bölgeye tuz, tütün basmak, toprak uygulamak, idrar sürmek kanı durdurmaz, aksine enfeksiyona sebep olur.'' Dr. Rodoplu, kanayan yaranın içinde bıçak, tahta parçası gibi yabancı cisim varsa çıkarılmamasını önererek, bunun çıkarılması sırasında o bölgeye daha fazla zarar verilebileceğini söyledi.