Acemi kasaplar yine hastanelik oldu

T24-

Kocaeli:

Kocaeli'de kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 33 kişi Kocaeli Devlet Hastanesine, 8 kişi ise SEKA Devlet Hastanesine müracaat etti.

Yaralanan 41 acemi kasabın bir bölümü ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, bazıları da genel cerrahi ve ortopedi servislerine gönderildi.

Kesmeye çalıştığı boğanın üzerine devrilmesi sonucu sol bacağı kırılan bir kişi de Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kurban keserken yaralananlardan Tezcan Tekindal, kesmek için koçu yere yatırdığını, komşusunun kıblenin terste kaldığını söylemesi üzerine hayvanı çevirmeye çalıştığını, bu sırada bıçakla elini kestiğini söyledi.

Tekindal, "Elimi kestikten sonra 3 koç daha kestim, sonra da hastaneye geldim. Kasap arkadaşlara daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kurbanlık hayvanın başıyla vurması sonucu yeğeninin omuriliği zedelenen Ahmet Şahin ise yeğeni Halil İbrahim Bingül'e kurbanlıklarını usta kasabın kesmesini tavsiye ettiğini ancak dinletemediğini belirtti. Öğleden önce genelde yaralanan erkeklerin hastanelere geldiğini belirten yetkililer, öğleden sonra da kurban etlerini doğrarken yaralanan kadınların gelebileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Öte yandan, kurban için aldığı hayvanı kaçıran bazı vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi.

Sivas:

Sivas'ın Esentepe Mahallesi'nde Mustafa Karslı (75), kurban kesimine başladığı sırada rahatsızlandı. Yakınlarının yardımıyla Numune Hastanesine getirilen Karslı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Karslı, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Hilmi Özdemir'in (80) üzerine keseceği tosun düştü. İbrahim Uyumaz'ın ise kurban kestiği sırada eline dolanan ip, bir parmağının kopmasına neden oldu. Özdemir ve Uyumaz, ilk müdahalelerinin ardından CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine kurban kesmeye çalışırken yaralanan 115 kişi, Sivas Devlet Hastanesine 10, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine de 20 kişi başvurdu.

Denizli:

Denizli'de kurban kesimi sırasında yaralanan 110 kişi, hastanelerin acil servislerine geldi. Denizli ve Servergazi Devlet Hastaneleri, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile diğer sağlık kuruluşlarına el, parmak ve ayak kesiği nedeniyle başvuranların sayısı 110'a ulaştı. Yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi.

Eskişehir:

Eskişehir'de kurban keserken yaralanan 47 kişi Eskişehir Devlet Hastanesine, 28 kişi Yunusemre Devlet Hastanesine, 5 kişi de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Yaralanan 80 kişinin büyük bölümünün, ilk kez hayvan kesmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Erzurum, Kars, Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Bingöl:

Erzurum, Kars, Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Bingöl'de kurban keserken yaralanan toplam 66 kişi, hastanelere müracaat etti. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesinde 9, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 ve Palandöken Devlet Hastanesinde 7 kişi olmak üzere 26 kişiye acil servislerde gerekli müdahale yapıldı.

Kars Devlet Hastanesinde 18, Erzincan Devlet Hastanesinde 12, Ardahan Devlet Hastanesinde 7, Iğdır Devlet Hastanesinde 2 ve Bingöl Devlet Hastanesinde de 1 kişi tedavi edildi. Yetkililer, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yaralananların genellikle kesim ve deri yüzme sırasında el ve kollarını kestiklerini bildirdi.

Samsun:

Samsun'da bayram namazı sonrasında kurbanlarını kesmek isterken yaralanan 52 kişi, Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma, Samsun Gazi Devlet ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine geldi. Kesim sırasında elini, kolunu ve bacağını kesmeleri sonucu yaralanan acemi kasaplar, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastane yetkilileri, bayram süresince kurban keserken yaralananların sayısının yüksek olacağını tahmin ettiklerini, bunun için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Adapazarı:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kurban keserken yaralanan 18 kişiye, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahale edildi. Bu kişilerin bazılarının ayakta tedavi edildiği, bazılarının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Rize:

Rize'nin Çayeli ilçesi Çilingir köyünde oturan Ahmet Balcı (62), kurban kestikten sonra kalp krizi geçirdi. Yanındakiler tarafından Çayeli İsakoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayseri:

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üriversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kesi ve kırık nedeniyle toplam 97 acemi kasap getirildiği bildirildi.



BOĞA TİMİNDEN YARDIM İSTENDİ



Şanlıurfa'da kesime götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtulan ve uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirilmeye çalışılan boğa, bir kasabı yaraladıktan sonra yakalanabildi. Paşabağı Mahallesi'nde sahipleri tarafından kurban kesim yerine götürülen boğa bu sırada huysuzlandı. İpini koparıp boş bir alana kaçan boğa vatandaşların ve kasapların çabalarına rağmen uzun süre yakalanamadı.

Sivas'ta kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan bazı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. 75 yaşındaki Mustafa Karslı kurban keseceği sırada fenalaştı ve yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Karslı'nın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Karslı ilk müdahelenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni sevk edildi.