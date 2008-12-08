Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi hastaneler kurbanlarını kendileri kesmeye çalışan vatandaşların başlarına gelen kazalar nedeniyle erken saatlerden itibaren dolmaya başladı





Samsun, Erzurum, Sivas, Kayseri ve Denizli’de kurban keserken yaralanan 440 kişi hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Samsun’da, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlardan bazıları hayvanların darbeleri ile bazıları da ellerindeki bıçakların kayması sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu.

Samsun Devlet, Samsun Gazi Devlet ve Ondokuz Mayıs Üniversitesine başvuran yaklaşık 110 "acemi kasabın" birçoğu tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Bazılarını ise tedavileri devam ediyor.

Bu arada bir kişi de keseceği büyükbaş hayvanın boynuz darbesi ile burnundan yaralandı.



ERZURUM



Erzurum’da, kurbanlık hayvanlarını keserken çeşitli yerlerinden yaralanan veya omzu çıkan 60 kişi Palandöken Devlet Hastanesine, 20 kişi Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, 17 kişi de Aziziye Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yaralanan ya da omzu çıkan kişilerin tedavisi ayakta yapıldı.



SİVAS



Sivas ve ilçelerinde bayram sabahı kurban kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralanan 87 kişiden 42’si Numune Hastanesine, 8’i Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine, 30’u Sivas Devlet Hastanesine, 7’si ise ilçedeki hastanelere başvurdu. Hastanelerin acil servisine giden acemi kasapların büyük bir bölümü ayakta tedavi edildi.

Bu arada Fatih Mahallesi’nde kestiği kurbanın üzerine düşmesi sonucu bir bacağı kırılan 66 yaşındaki Osman Ertemiz, Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sivas Belediyesince oluşturulan ekipler ise kent merkezinde, cadde ve sokaklarda kurban kesimini engellemek için denetimler yaptı. Vatandaşların büyük bir bölümünün kurban kesimi için belediyenin belirlediği alanları tercih ettiği görüldü.

Bu arada tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların çocuklarını kurban kesim alanlarına getirdikleri dikkati çekti.



KAYSERİ



Kayseri’de, kurban kesimi sırasında kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine gitti.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kurban kesimi sırasında yaralanan 50 kişi müracaat etti. Hastaneye gelen yaralılardan 3’ü ameliyata alındı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel hastanelere gidenlerle birlikte 70 kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı kaydedildi.



DENİZLİ



Denizli’de, kurbanlık hayvanlarını keserken yaralanan 76 kişi, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildi.

Bu arada Denizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce belirlenen küçükbaş hayvanlar için 7, büyükbaş hayvanlar için de 3 kesim yeri dışında kesim yaptıkları belirlenen 4 kişinin uyarıldığı bildirildi.

