Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Zeki GÜNAL - Ramazan EĞRİ / İstanbul, (DHA) - KURBAN Bayramı\'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen ve kesim sırasında kolundan yaralanan bir vatandaş 6 yıllık kasabım, kesim yaparken satırı kazayla koluma vurdum. 50-60 tane müşterim vardı ama kısmet olmadı. 8\'inci kesimde yaralandım dedi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kurban keserken yaralanan 17 kişi başvurdu. Kurban keserken kurbanın altında kalarak yaralanan bir vatandaş da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi.

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