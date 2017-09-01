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Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de kurbanlarını keserken, ellerini yada bacaklarını kesen acemi kasaplar, yine hastanelerin acil servislerini doldurdu

01 Eylül 2017 16:45

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de kurbanlarını keserken, ellerini yada bacaklarını kesen acemi kasaplar, yine hastanelerin acil servislerini doldurdu. Denizli Devlet, Servergazi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine öğle saatlerine kadar 117 acemi kasap geldi.
Her yıl Kurban Bayramları\'nda hastanelerin acil servislerinde yaşanan acemi kasap görüntüleri bu bayramda da değişmedi. Kurbanlarını keserken vücutlarının çeşitli yerlerini kesen acemi kasaplar acil servisleri doldurdu. Kurban Bayramı\'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, başka el, kol ve bacakları olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanıp, soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Öğlen saatlerine kadar Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne toplam 117 acemi kasap başvurdu. Acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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