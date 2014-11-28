Acemi er silahlığa nasıl girdi, fişeği nereden bulup intihar etti?

İzmir Foça’da, girmesi mümkün olmayan silahlığa girerek, tüfekle intihar ettiği iddia edilen er Aydın Çevik’in ölümüne ilişkin verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce kaldırıldı. Mahkeme, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü tespit etti.

Mahkemeye göre Çevik’in silahlığa nasıl girdiği aydınlatılmadı, fişekleri ne şekilde elde ettiğinin üzerine durulmadı, silahlıktan sorumlu çavuşun ve sıralı amirlerinin ihmali araştırılmadı, bu kişiler hakkında soruşturma açılması gerekirken bu yola başvurulmadı. Bu tespitler üzerine askeri mahkeme, soruşturmanın genişletilmesi için dosyayı savcılığa gönderdi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, İzmir Foça’daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki acemi birliğinde askerliğini yapan Er Aydın Çevik, 24 Şubat 2014’te, iddiaya göre, koğuşta silahlık içerisinde kendisini ağzından vurarak, intihar etmişti. Hazırlanan idari tahkikat raporunda, 25 yaşındaki Çevik’in silahlığa nasıl girdiği, intihar etmesinde kullandığı fişeği nereden, ne şekilde ve ne zaman temin ettiği anlaşılamamıştı. Rapora göre, silahlık, koğuşun girişinde yer alıyordu. Silahlığın kapıları demir parmaklıkla örülüydü ve asma kilitle kilitlenmişti. Kilit anahtarı nöbetçi astsubaydaydı. Silahlık, nöbetçi astsubay tarafından sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez açılıp kapanıyordu.

Raporda, Çevik’in ailesinin yemin törenine katılamayacak olmasını dert etmiş olabileceği ve amcasına atfen, uyuşturucu madde kullandığı ve buna bağlı olarak, girdiği bunalımdan ötürü intihar etmiş olabileceği iddia edilmişti. Raporda, silahlıktan sorumlu Jandarma Uzman Çavuş Oktay Akgün’ün görevini doğru olarak yerine getirmediği ve emre itaatsizlik, nöbet talimatına aykırı hareket ile suçlanabileceği ifade edildi. Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı, bu rapora rağmen kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek, dosyayı kapattı.

Mahkeme: Eksik soruşturma var

Çevik Ailesi’nin avukatı Nezahat Paşa Bayraktar’ın itirazı üzerine Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi 25 Eylül 2014’te bu kararı kaldırdı. Kararda, Çevik’in burada görevli olmadığı halde silahlığa nasıl girdiğinin aydınlatılmadığı, silahlık sorumlusu olan Çavuş Oktay Akgün’ün görevini tam ve doğru yapıp yapmadığı ve bir ihmalinin olup olmadığı, sıralı amirlerin gerekli denetim görevlerine yerine getirip getirmediği konularının araştırılmadığını vurgulandı. Ayrıca Çavuş Akgün ile silahlık ve askerin denetiminden, korunmasından ve gözetiminden sorumlu personel hakkında işlem yapılmaması, eksik soruşturma olarak kabul edildi. Bu kişiler hakkında ‘nöbet talimatlarına aykırı hareket, emre itaatsizlikte ısrar ve görevi ihmal’ suçlarından soruşturma yürütülmesi gerekirken, bu işlemin yapılmadığına dikkat çekildi. Ayrıca Çevik’in silahlığa girişinde birinin yardımı ya da ihmali olup olmadığı noktasında belirsizlik olduğu ifade edildi. Silahlık koğuşların yanında bulunduğu halde atış sesinin hiç kimse tarafından duyulmamış olması da şüpheli bulundu. Çevik’in ölümüne yol açan fişekleri nereden, ne şekilde ve ne zaman temin ettiğinin aydınlatılmadığı vurgulandı. Kararda, şöyle denildi:

“Kendisine atış eğitiminin dışında fişek ve silah temin edilmeyen acemi erlerin nasıl fişeğe ve silaha ulaştığı, gerekli tedbir ve özenin gösterilmediği hususunun, ayrıca gerekli eğitimi almamış acemi erlerin bulunduğu bir birlikte silahhanenin güvenliği ve kontrolünün azami derecede yapılması gerekirken acemi erin silahhaneye nasıl girdiği hususu tam olarak aydınlatılmamıştır.”

Bu değerlendirmeler ışığında mahkeme, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı kaldırdı ve soruşturmanın genişletilmesi için evrakı Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı’na gönderdi.