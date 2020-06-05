Acemi askere yapılan eziyete inceleme!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.



Edinilen bilgiye göre, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ekşi Sözlük ve Twitter'da viral olan videoda acemi bir askere 5 dakika boyunca, diğer askerlerin yaptığı davranışlar tepki çekmişti.

Konuyla ilgili binlerce kişi CİMER'e şikâyette bulununuldu.