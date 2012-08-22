T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Aceleyle evlenen erken boşanıyor'

İstatistik Genel Müdürlüğü, boşanma davalarında son 5 yıl içinde karara bağlanan davaların dökümünü çıkardı

22 Ağustos 2012 11:27

Ankara 5’inci Aile Hâkimi Şerafetin Şanver, birbirlerini tanımadan hızla evlenen çiftlerin kısa süre sonra boşanmak için dava açtıklarını söyledi.

İstatistik Genel Müdürlüğü, boşanma davalarında son 5 yıl içinde karara bağlanan davaların dökümünü çıkardı.

Kayıtlara göre son 5 yıl içinde 205 bin 382 çift, çeşitli nedenlerle aynı yıl içinde açtığı boşanma davasıyla ayrıldı. 2007 yılında açılan ve karara bağlanan dava sayısı 476 oldu. 2008 yılı içinde 1593 boşanma davası karara bağlanırken, bu sayı 2009 yılında 8 bin 315 yükseldi. 2010 yılında karara bağlanan dosya sayısı 67 bin 523’e yükselirken, bu sayı 2011 yılında 126 bin 546 ile tırmanışa geçti.


Baskıdan kaçış


Nurettin Kurt'un Hürriyet'teki haberine göre; Ankara 5’inci Aile Hâkimi Şerafetin Şanver, birbirlerini tanımadan hızla evlenen çiftlerin kısa süre sonra boşanmak için dava açtıklarını belirterek, “Genç çiftler, yaşı küçük olanlar hevesle evleniyor veya görücü usulüyle evlenip aynı evde yaşamak zorunda kalan kızlar kayınvalide, kayınpeder baskısına dayanamayıp boşanmak istiyorlar. Genelde anlaşmalı davalarda aynı yıl karara bağlıyoruz” dedi.

ETİKETLER

evlilikkadınerkekboşanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24