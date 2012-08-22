'Aceleyle evlenen erken boşanıyor'

Ankara 5’inci Aile Hâkimi Şerafetin Şanver, birbirlerini tanımadan hızla evlenen çiftlerin kısa süre sonra boşanmak için dava açtıklarını söyledi.

İstatistik Genel Müdürlüğü, boşanma davalarında son 5 yıl içinde karara bağlanan davaların dökümünü çıkardı.

Kayıtlara göre son 5 yıl içinde 205 bin 382 çift, çeşitli nedenlerle aynı yıl içinde açtığı boşanma davasıyla ayrıldı. 2007 yılında açılan ve karara bağlanan dava sayısı 476 oldu. 2008 yılı içinde 1593 boşanma davası karara bağlanırken, bu sayı 2009 yılında 8 bin 315 yükseldi. 2010 yılında karara bağlanan dosya sayısı 67 bin 523’e yükselirken, bu sayı 2011 yılında 126 bin 546 ile tırmanışa geçti.



Baskıdan kaçış



Nurettin Kurt'un Hürriyet'teki haberine göre; Ankara 5’inci Aile Hâkimi Şerafetin Şanver, birbirlerini tanımadan hızla evlenen çiftlerin kısa süre sonra boşanmak için dava açtıklarını belirterek, “Genç çiftler, yaşı küçük olanlar hevesle evleniyor veya görücü usulüyle evlenip aynı evde yaşamak zorunda kalan kızlar kayınvalide, kayınpeder baskısına dayanamayıp boşanmak istiyorlar. Genelde anlaşmalı davalarda aynı yıl karara bağlıyoruz” dedi.