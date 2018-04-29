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BBC Türkçe

AC/DC gitaristi Malcolm Young 64 yaşında hayatını kaybetti

Avustralyalı efsane rock grubu AC/DC'nin gitaristi Malcolm Young 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü gitarist, uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralyalı efsane rock grubu AC/DC'nin gitaristi Malcolm Young 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü gitarist, uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

Young'ın ölüm haberini bir açıklamayla ailesi duyurdu.

Malcolm Young, grubun güçlü ritm gitar riflerine imza atıyordu.

AC/DC, Malcolm Young ve kardeşi Angus Young tarafından 1973'te kuruldu.

1975'teki High Voltage albümünden 2014'teki Rock or Bust'a kadar albüm satış rakamları 200 milyonu geçti.

AC/DC albümleri sadece ABD'de 71 milyon satış rakamlarına ulaştı.

Malcolm Young, 1953'Te Glasgow'da doğdu.

10 yaşındayken ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşındı.

2014 yılında kendisine demans teşhisi kondu.

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