AC/DC davulcusu Phil Rudd'ın davası düştü

Avusturalya'dan çıkan en büyük müzik gruplarından AC/DC'nin davulcusu Phil Rudd hakkındaki “cinayet planladığı” yönündeki suçlamalar düşürüldü.

BBC Türkçe’deki habere göre, Rudd'ın avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamanın düşürülmesinin kanıt yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Avukat Paul Mabey, bu suçlamanın hiçbir zaman yapılmamış olması gerektiğini ve müvekillinin suçlamayla ilgili "her türlü yasal yola" başvurmayı düşündüğünü belirtti.

Mabey, bu iddialar çevresinde dönen "propogandanın" ve "sansasyonel haberciliğin" müvekkiline "tarifsiz" zarar verdiğini söyledi.

Phil Rudd, hâlâ uyuşturucu bulundurmak ve ölümle tehdit etmek suçlamalarıyla karşı karşıya. Ancak avukatı Mabey uyuşturucu suçlamalarını "küçük ve önemsiz" olarak değerlendirdi ve müzisyenin "ölümle tehdit etmek" suçlamasına karşı kendisini savunacağını belirtti. Rudd, bu suçtan ceza alması halinde en fazla yedi yıl hapis yatacak.

Tüm zamanların en fazla kazanan müzik gruplarından AC/DC daha evvel yaptığı açıklamada planladıkları turnelerin Phil Rudd hakkındaki haberlerden etkilenmeyeceğini söylemişti.

AC/DC, tüm zamanların en çok kazanan müzik gruplarından biri olarak kabul ediliyor.

'Aile adamı, tetikçi değil'

Phil Rudd, Yeni Zelanda'da cinayet planlamaya teşebbüs etmekle suçlanmıştı. Polis, Perşembe günü 60 yaşındaki müzisyenin Yeni Zelanda'nın North Island bölgesindeki evine baskın düzenlemiş ve Rudd, mahkeme karşısına çıkarılmıştı.

Rudd, kefaletle serbest bırakılmış ve mahkeme, Rudd'ın iddia edilen suçlamayla alakalı kişilerle iletişim kurmasını yasaklamıştı. Ancak davacı avukat Greg Hollister-Jones, Cuma günü yaptığı açıklamada davayı tekrar gözden geçirdiklerini ve ellerinde yeterli kanıt olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Yerel medya, Rudd'ın "cinayet planlarının" iki adamı hedeflediğini öne sürdü. Hâkim, bu iki ismin yanında, planlarda yer aldığı iddia edilen tetikçinin isminin de gizli kalmasına hükmetti.

"Kastedilen tetikçi", Yeni Zelanda Herald Gazetesi'ne verdiği demeçte "meselenin çok abartıldığına inandığını" söyledi. Kendini tetikçi değil, "aile babası" olarak tanımlarken, dostu olarak gördüğünü belirttiği Rudd'a yöneltilen suçlamaların "boş laf" olduğunu ifade etti.

BBC'nin Sydney muhabiri Jon Donnisson, Phil Rudd davasıyla ilgili gelişmelerin Yeni Zelanda polisi için küçük düşürücü olacağını söyledi. Rudd, 27 Kasım'da tekrar mahkeme karşısına çıkacak. AC/DC ise yeni albümünü 2 Aralık'ta piyasaya sürecek.

Davulcu Rudd, 1983 yılında AC/DC'den çıkarılmış, 1994'te gruba tekrar katılmıştı.

Öte yandan, grup üyelerinin son günlerde ortaya çıkan bir fotoğrafında Rudd'ın olmaması, internette davulcunun grupta hâlâ var olup olmadığı söylentilerine yol açtı.



