Acarlar Longozu’nu besleyen dere böyle aktı

Sakarya'nın kuzeyinde, Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasındaki Acarlar Longozu’nu besleyen dere, sabah saatlerinde kızıl renkli ve üzeri köpüklü aktı. Çevre sakinleri Acarlar Longozu’nu besleyen derenin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan da paylaştı.

Acarlar Longozu’nu besleyen derelerden biri olan Topçu Mahallesi’nden başlayıp Birlik ve Ortaköy mahallelerinden sonra Acarlar Longozu’na boşalan ve besleyen derede sabah saatlerinde yaşanan kirlilik bölge sakinleri tarafından görüntülendi. Geçtiği bölgede bir tavuk entegre fabrikası bulunan derenin rengi kırmızıya dönerken köpürmüş olarak aktı.

Yaşanan bu kirliliğe bölgede yaşayan vatandaşlardan Kadir Aydoğdu, fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştı. Aydoğu ’Bu fotoğrafları sabah çektim. Bu bir çevre katliamıdır. Yaşayan canlılar öldü’ diyerek ’ Bu sudaki balıklar nasıl öldüyse ektiğimiz ürünlerimizi alan insanlar da etkilenecek. Bunun önleminin bir an önce alınması lazım. Bizim dere su içilecek şekildeydi" dedi.