Acaristanbul'da yıkım göründü

Acaristanbul davasında Danıştay, yıkımı durdurma kararını bozdu. 911 villanın yıkımı tekrar gündeme geldi..



Acaristanbul davasında son perde... Danıştay, Acar İnşaat'ın, 2001'de, Serdaroğlu orman alanının yüzde 6'sına denk gelen 14 bin 739 hektarlık alanına yaptığı inşaatlarla ilgili mahkemenin verdiği izin kararına itiraz eden Orman Bakanlığı'nı haklı buldu.



911 villanın yıkımı yeniden gündemde... Danıştay 6. Dairesi'nin villaların ruhsatını iptal etmesi üzerine Beykoz Belediye encümeni yıkım kararı almıştı. Acar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar, Orman Bakanlığı'nın ön izni iptal eden kararının iptali için mahkemeye başvurmuştu.



Danıştay: Bakanlık haklı



İtirazı yerinde bulan İstanbul 4. İdare Mahkemesi de Orman Genel Müdürlüğü'nün hukuka aykırı davrandığına hükmederek, kesin iznin verilmemesi durumunda davacının telafisi güç zarara uğrayacağını kaydetti ve bakanlığın kararının yürütülmesinin durdurulmasına hükmetti. Çevre ve Orman Bakanlığı da gelişme üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz hakkını kullandı. Yapılan itirazı değerlerdiren Danıştay 6. Dairesi de, kararını Bakanlık lehine verdi.



Geçen ocak ayı başında çıkan kararla, arap saçına dönen Acaristanbul davasında yaşanan hukuk kargaşası da netlik kazandı ve yıkımı durdurma kararı bozuldu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Danıştay'ın bu kararıyla birlikte 'Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan kesin izin alınması" doğrultusunda yeni bir karar verecek.



