Acaristanbul'a suç duyurusu

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Beykoz Şubesi'nin, "Acaristanbul"daki konutların yapı ruhsatlarının yenilenmesiyle ilgili Beykoz

Belediye Başkanı Muharrem Ergül ile diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağı, ayrıca ilgili kararın iptali için yargıya başvuracağı bildirildi.



TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhçu, şube merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Beykoz'daki "Serdaroğlu özel ormanında" kamuoyunda "Acaristanbul" adıyla bilinen "usulsüz yapılaşmayla ilgili hukuksuzluğun yüksek yargının kesinleşmiş kararına rağmen devam ettirildiğini" öne sürdü.

Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ün, Danıştay 6. Dairesinin 9 Şubat 2007'de iptal ettiği Acaristanbul'daki yapı ruhsatlarını 26 Mart 2008'de belediye olarak yenilediğini açıkladığını anlatan Muhçu, "İstanbul'un su havzalarının, ormanlarının ve doğal SİT alanları gibi son derce önemli yaşam alanlarının geri dönüşümü mümkün olmayacak biçimde yok edildiği" görüşünü savundu.

Oda ile TÜKODER Beykoz Şubesinin son işlemin iptali için yargıya gideceğini ifade eden Muhçu, ayrıca Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül ile diğer yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunacaklarını bildirdi. (aa)