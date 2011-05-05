-ACARER'DEN ''İNTERNETTE SANSÜR''E YANIT ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, internet abonelerinin şu anda kullandığı sistemi kullanmaya devam edebileceğini, isteyen abonenin de güvenli internet profiline geçebileceğini belirterek, ''şu andaki konumunda kalmak isteyenlerin herhangi bir şey yapmaları gerekmiyor'' dedi. Acarer, BTK Bünyesindeki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen ile kurumun merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Ağustos ayında uygulamaya konulanacak Güvenli İnternet Hizmeti'ne ilişkin basın yayın organlarında çeşitli eleştiri ve yorumların yer aldığını anımsatan Acarer, bunların haksız yere yapıldığını söyledi. Güvenli İnternet Hizmeti'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu şubat ayında aldığı bir kararla hayata geçirildiğini anlatan Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu anki internet yapısını standart profil diye tanımlarsak Güvenli İnternet Profili mevcut yapıya getirilen bir ilavedir. Uzunca zamandır değişik kullanıcılardan gelen talep üzerine bu düzenleme ortaya çıktı. İnternet servis sağlayıcılarla yapılan görüşmeler neticesinde bu düzenlemeyi yaptık. Şu anda kullandığı sistemi isteyen abone kullanmaya devam eder, isteyen abone de güvenli internet profiline geçer. Şu andaki konumunda kalmak isteyenlerin herhangi bir şey yapmaları gerekmiyor. Bir abone Güvenli İnternet Profilini kullanmak istiyorsa o zaman o kullanıcı işlem yapacak. Güvenli İnternet Profilini seçen 'çocuk, aile ve yurt içi' profillerinden birini tercih edecek, herhangi birini işaretlemeyen aile profilini seçmiş sayılacak.''