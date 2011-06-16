-ACARER: ZOMBİ BİLGİSAYAR OLUŞTURUYORLAR SİVAS (A.A) - 16.06.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, ''siber saldırı'' başlatan Anonymous (Anonim) adlı hacker grubuna yönelik operasyonda göz altına alınanların ''bu işe ya heyecan olsun diye ya da bilmeden bulaşan gençler olduklarını'' belirtti. Acarer, ''Profesyoneller kendi bilgisayar IP'lerini kullanmıyor. Paket programlarla zombi bilgisayar oluşturuyorlar. Kullanıcıların çok dikkatli olması lazım'' dedi. Anadolujet-Borajet ortaklığında Ankara-Sivas arasında gerçekleştirilen ilk sefere katılan Acarer, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Acarer, Türkiye'de yürürlüğe girmesi beklenen internete yönelik filtre uygulamasını gerekçe göstererek ''siber saldırı'' başlatan Anonymous (Anonim) adlı hacker grubunun açıklamalarının hatırlatılması üzerine, bu yıl başında Ulaştırma Bakanlığı, BTK, TÜBİTAK ve 40 civarında kamu kurum, kuruluşuyla ''Siber Güvenlik Tatbikatı'' gerçekleştirildiğini anımsattı. Bu tatbikat sonucunda siber güvenliğin önemine dikkati çektiklerini ifade eden Acarer, ''(İnternet yaşantımızın ayrılmaz bir parçası, güvenliğine yönelik tedbir alınmalı) dedik. Aradan 6 ay geçmeden bu olay yaşandı. Bu olaylara prim verilmemesi lazım. Bu olay sadece BTK'nın sorumluluğunda değil. Bu tür olaylarda çok ciddi suistimaller, ekonomik kayıplar ortaya çıkacak. Bu tür olayları tehdit olarak kullananlar çıkabilir'' diye konuştu. Bu tür siber saldırıların ülkelere ciddi kayıplar yaşatabileceğine işaret eden Acarer, ABD Başkanı Barack Obama'nın bu tür bir saldırıyı ülkesine ''savaş ilanı'' olarak nitelendireceğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak, ''Bunlara karşı hoşgörülü olunmaması lazım. Buna ilişkin kanun çıkarılmalı. Eskiden tehditler silahlaydı, şimdi bunlar başladı'' dedi. Acarer, bir gazetecinin saldılar sonrası bazı kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığının anımsatılması üzerine de, ''İlgili makamlar saldırılara yönelik tespitleri yapıyorlar. Bu işin profesyonelleri arkada. Bu artık bütün dünyada yayılmaya başladı. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu. Hoşgörü ile karşılanmaması lazım. Bir süre önce iki ülkenin koskoca bilişim altyapısı çökertildi'' diye konuştu.