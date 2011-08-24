-Acarer: "İnternet kullanımı artacak" ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, 22 Ağustos'ta test süreci başlayan Güvenli İnternet Hizmetinden çok sayıda kullanıcının yararlanacağını, bu hizmet sayesinde internet kullanım oranının artacağını belirtti. AA muhabirinin Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin sorularını yanıtlayan Acarer, servis sağlayıcıların test sürecine ihtiyaçları olduğu yönündeki taleplerini dikkate alarak uygulamayı 22 Kasım 2011'de başlatacaklarını anımsattı. Bu hizmetin sansür olmadığını vurgulayan Acarer, ''Size bir tercih sunuluyor -kaldı ki bu talep, internet kullanıcılarından geldi bize- 28 Temmuz 2010'da Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde de bu belirtiliyor. Bu yönetmelikte 'isteyen internet kullanıcıları, ücretsiz olarak güvenli internet hakkına sahiptir' ifadesi yer aldı. 'İsteyen' lafı tercihtir, tamamen seçime tabi bir şey. Siz güvenli internet profilini tercih etseniz dahi -ki ben bunun çok fazla kullanıcı tarafından tercih edileceğine inanıyorum- günün değişik zamanlarında değişik profillerini seçebileceksiniz. Güvenli internet profilinin tamamından çıkabilirsiniz, kullanıcı alıp hiç kullanmayabilir'' diye konuştu. -''Test sürecine vatandaş dahil olmayacak''- İnternet kafelerin ve toplu internet sağlayıcıların bu hizmetin kapsamında yer almadığını vurgulayan Acarer, ''Test sürecine vatandaşlar dahil olmayacak. Sadece servis sağlayıcıların kendi sistemlerini kontrol etmek için istedikleri bir süreç'' dedi. Bu hizmetin internet kullanıcılarının limit aşımı sorununa da çözüm getireceğini ifade eden Acarer, ''Limit aşımı niye olur? Film ve videolar indiriliyor. Aile ve kullanıcı kendini o bakımdan da garantide görecek. Böyle endişeler de var. Bu nedenle bir takım kısıtlamalara gidiliyor. Böyle modemi söküp götürenler de var. Tamamen kullanıcı tercihine bağlı. İsteyen istediği zaman kullanacak, isteyen istediği profilleri seçecek. O nedenle ben yoğun bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum'' diye konuştu.