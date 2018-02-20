Acampora: Sakin olun, faizler artsa bile boğa piyasasının daha birkaç yılı var

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – Analist Ralph Acampora tahvil ve stokların dinaminiğine ilişkin piyasaları, “Sakin olun, bu tarihsel bir döngü. Önümüzdeki dönemde çok fazla dalgalanma olacak. Fakat boğa piyasası hala canlı ve iyi durumda. Bence faizler artırılsa bile hala yıllarımız var” diye uyardı.

CNBC’de Futures Now programında açıklamalar yapan Acampora geçtiğimiz haftalarda tahvil getirilerindeki artışın ABD borsalarında büyük kayıplara yol açmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Uzun yıllardır finans piyasaları analisti olarak görev yapan Ralph Acampora’ya göre geçmiş dönemler incelendiğinde bu düşüş uzun süreli olmayacak bir hareket ve paniğe gerek yok.

“Herkes arkasına yaslansın ve rahatlasın, geçmişe bir bakalım istiyorum” diyen Acampora tahvil getirilerinin son haftalarda keskin bir yükseliş yaşadığını fakat bunun sadece klasik tarihsel bir döngünün yeni safhası olduğunu söyledi. 10 yıllık hazine tahvilleri şu anda yüzde 2.9 düzeyinde.

“Tahvil getirileri 1940’lardan 1980’lere kadar yükseldi ve 1980’lerde aşağı yönlü bir trende girerek günümüze kadar bu düşüş seyrini sürdürdü. Bu dönemde hisse piyasaları hem boğa hem ayı dönemleri yaşadı”

1948 ve 1962 yılları arasında faiz oranlarının yukarı yönlü hareket ettiğine işaret eden Acampora aynı dönemde hisse piyasalarının da yükseldiğini vurgulayarak, “Yani hem hisse fiyatlarının hem de faiz oranlarının yükseldiği dönemler olabilir” dedi.

Hisse piyasaları için sorunun tahvil getirilerinin yüzde 5’in üzerine çıktığına başlayacağını vurgulayan Acampora, “Tahviller bu seviyeye 1966 yılının ortalarında gelmişti. O andan 1980’lerin sonuna kadar tahvil getirileri yüzde 10’un üzerine kadar çıktı. Aynı dönemde S&P 500 ciddi düşüşler yaşadı – 1974 yılındaki keskin bir satış dalgası da bunlardan biriydi. O anda hisse gibi daha riskli varlıklar güvenli ve yüksek getirili hazine tahvillerine cazip değildi\" dedi.

1960’ların ortasında boğa piyasası son bulduğunda faiz oranlarının yüzde 5.0’in üzerinde olduğunu hatırlatan Acampora, şu anda tahvil getirilerinde yüzde 5.0’in çok uzak bir seviye olduğunu, 10 yıllık hazine tahvillerinin 2007 yılının ortasından bu yana hiç yüzde 5.0’in üzerine çıkmadığını belirtiyor.