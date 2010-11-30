'Acaba vurabilirmiyim' dedi ve vurdu!

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HAMİLE EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

HAMİLE EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

MİNİBÜS GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDILAR





AYILDIKTAN SONRA İFADE VEREBİLDİLER



Ümraniye'de ellerindeki ruhsatsız silahla önce teneke kutulara daha sonra "Acaba vurabilir miyiz?" diyerek sabah namazına giden Taner Koç'a (28) ateş ederek başından vurup öldüren Ramazan Y. (32) ile Savaş M. (33) yakalandı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:İnkilap Mahallesi, Ozan Caddesi üzerinde dün sabah namazına gidenler yolda kanlar içinde yatan Taner Koç'un cesedi ile karşılaştı. Tuzla'da bir televizyon fabrikasında çalışan Taner Koç'un, başının arkasına isabet eden 7.65 çapında bir mermiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yakınları 9 aylık hamile olan Taner Koç'un eşi Birsen Koç, ölüm haberi üzerine doğum yapma ihtimaline karşı hastaneye kaldırdı. Birsen Koç, bugün bir erkek dünyaya getirdi. Bebeğe ölen babası Taner'in adı verildi.Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Taner Koç'un ilişkilerini incelerken hiçbir düşmanın olmadığını tespit etti.Bunun üzerinde çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmesinde, bir su firmasına ait minibüsün dün saat 06.00 sıralarında bölgede dolaştığı belirlendi. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen dolaşan su minibüsünü şüpheli bulan dedektifler, firma ile irtibata geçti. Minibüsü Savaş M.'nin kullandığı belirlendi. Evinde sarhoş olarak bulunan Savaş M. akşam saat 20.00'den beri içki içtiklerini arkadaşı Ramazan Y.'nin ruhsatsız silahıyla gece boyunca önce havaya, daha sonra teneke kutulara, elektrik direklerine ateş ettiğini söyledi.Savaş M. son olarak Ramazan Y.'nin yolda yürüyen bir şahsı göstererek "Acaba onu vurabilir miyim?" diyerek ateş ettiğini belirtti. Su firmasında dağıtıcı olarak çalışan Savaş M., "Ona adamı vurduğunu ve yere düştüğünü söylediğimde bana 'Hasta olduğu için düşmüştür' cevabını verdi. Minibüsle yanlarına gittiğimizde başındaki kanı görüp oradan kaçtık" dedi. Bunun üzerine polis, Ramazan Y.'yi de gözaltına aldı. Ramazan Y.'nin evinde yapılan aramada 7.65 çapta ruhsatsız bir silah ele geçirildi.Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Ramazan Y. ve Savaş M. hala alkolün etkisinde oldukları için saatler sonra ayıldıklarında ifade verebildi. Daha önceden gasp ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından poliste kaydı olan Ramazan Y., hedef gözeterek ateş etmediğini, rastgele açtığı ateş sonucu yolda yürüyen bir kişi öldürmüş olabileceğini söyledi. Ramazan Y. "Rastgele havaya ateş ediyordum. Çok sarhoştum ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.