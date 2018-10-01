Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, reklam için kullandığı binadaki pankartı kurşunlanan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi için "Mafya mesajı mı verildi?" diye sordu. Çekirge, "Beşiktaş Belediyesi’nden sürekli olarak 'pis koku' geliyor" diye yazdı.

"CHP'li eski Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’nin İstanbul Çekmeköy’deki ofisi kurşunlandı" haberlerine Sipahi, “Ofisim değil, o binayı reklam için kullanıyorduk” dedi.

Çekirge'nin "Bir başkanın adı neden kurşunlanır?" başlığıyla (1 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir belediye başkan yardımıcısının ofisi neden kurşun yağmuruna tutulur?

Hüseyin Avni Sipahi.

Daha önce eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ile birlikte görevden alınmıştı.

Önceki gün “ofisine” kurşun yağdı.

“Ofisim değil, o binayı reklam için kullanıyorduk” dedi.

Bu defa sorular daha da arttı.

Çünkü...

Binada adı yazılı olan pankart delik deşik edilmişti...

Peki, bir insanın adının üzerine niye kurşun yağdırılır?

Mesleğe yeni başlamış bir polis muhabiri bile bu olaylar arasında bağlantı kurar. Onlarca soru, defalarca manşet çıkartır...

Örneğin “Rüşvet iddianamesinde adı geçen başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi: Şimdi de adının üzeri kurşunlandı”.

Bu tür kurşunlamalar genellikle “mafya işi”dir...

Mafya, alacak-verecek işlerinde böyle kurşun yağdırarak mesaj verir.

Acaba Hüseyin Avni Sipahi’ye böyle bir mafya mesajı mı verildi?

Daha önce Sipahi’nin adı “imar işleri”nde geçiyordu.

Bu nedenle görevden alındığı biliniyor.

İmar işleri karışık işlerdir. Rüşvetin, haksız kazancın kol gezdiği işlerdir.

Mafyanın da pek sevdiği işlerdir...

İşte, bu nedenle “adının üzeri kurşunlanan başkan yardımcısı” çok soru işareti yaratır...

Bir başka soru:

“Acaba kimler, ellerinde nasıl bir bilgi var da kurşunla mesaj veriyor?”

Neresinden bakarsanız bakın...

Beşiktaş Belediyesi’nden sürekli olarak “pis koku” geliyor.

Daha önce bir esnafın içişleri müfettişlerine verdiği ifade var.

Açıktan şöyle demişti:

“2016’da Beşiktaş’ta beyaz eşya ticareti yapmak için bir dükkân kiraladık. Beşiktaş Belediyesi’nden dört kişilik bir zabıta ekibi geldi. İnşaat için belediyeden izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi Hüseyin Avni Sipahi’ye yönlendirdiler. Sipahi’ye gittim. Bana dekorasyona devam edebilmem için Beltaş Vakfı’na 100 bin dolar yatırmam gerektiğini söyledi. Ben bunu ödeyemeyeceğimi söyleyince ‘Ödemeyi yapmazsan dükkânı açamazsın’ dedi.”

Esnaf sonuçta 100 bin lira ödemiş...

Evet, işte şimdi o Hüseyin Avni Sipahi’nin “ofisi” ya da “adının üzeri” kurşunlanıyor.

Beşiktaş ilçesi özellikle arsa ve imar konularında en büyük rantın döndüğü yerdir.

Bir imar izni ile milyarlarca lira kazanç söz konusudur.

İşte bu nedenle diyorum ki...

Polis bu işi araştırıyor.

Bakanlık soruşturmayı sürdürüyor.

Peki, CHP ne yapıyor?

Aslında polisten, bakanlıktan önce CHP’nin parti olarak bu olayları ciddi şekilde araştırıp, gerçekleri kamuoyuna açıklaması gerekir.

Bir irade ortaya koyar.

Ya arkasında durur...

Ya da önünü temizler...