AC Milan'ın yüzde 75'i satıldı

Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden AC Milan'ın yüzde 75'lik hissesi yaklaşık 1.5 milyar Euro karşılığında Taylandlı işadamı Mr Bee'ye satıldı. Serie A'nın köklü kulübü AC Milan, İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'ye aitti.

Kulübün Taylandlı girişimcilere satıldığı yönündeki haberler geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde büyük yankı uyandırmış fakat Berlusconi'nin yakın çevresi bu iddiaları reddetmişti. Ancak Mr Bee'nin Genoa ile oynanan lig maçını özel locadan izlemesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

Global Legend Series futbol yarışmasının sahibi olan, inşaat, endüstri ve dünya çapındaki restoran zincirleriyle de tanınan Mr Bee lakaplı iş adamının bugün öğleden sonra satışla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.