AC Milan'dan Fatih Terim'li paylaşım

Dünyanın en büyük futbol derbilerinden biri sayılan AC Milan ve İnter Milan arasında oynanacak karşılaşma öncesi AC Milan sosyal medya hesabından içinde Fatih Terim'in de bulunduğu bir paylaşım yaptı. 'Günün Golü' başlıklı videoda Fatih Terim’in AC Milan’da görev yaptığı dönemde Contra’nın Inter’e attığı gol paylaşıldı ve videoda Fatih Terim'in gol sonrası kutlamasına da yer verildi. AC Milan paylaşımda tecrübeli teknik direktörden Fatih 'İmparator' Terim diye bahsetti.

Terim 2001 yılında Milan'ın teknik direktörü olarak 13 maça çıkmış ve 8 galibiyet almıştı.