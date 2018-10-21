T24 LogoT24 Logo
Spor

AC Milan'dan Fatih Terim'li paylaşım

Terim 2001 sezonunda kısa süreliğine AC Milan'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı

21 Ekim 2018 19:03

Dünyanın en büyük futbol derbilerinden biri sayılan AC Milan ve İnter Milan arasında oynanacak karşılaşma öncesi AC Milan sosyal medya hesabından içinde Fatih Terim'in de bulunduğu bir paylaşım yaptı. 'Günün Golü' başlıklı videoda Fatih Terim’in AC Milan’da görev yaptığı dönemde Contra’nın Inter’e attığı gol paylaşıldı ve videoda Fatih Terim'in gol sonrası kutlamasına da yer verildi. AC Milan paylaşımda tecrübeli teknik direktörden Fatih 'İmparator' Terim diye bahsetti.

Terim 2001 yılında Milan'ın teknik direktörü olarak 13 maça çıkmış ve 8 galibiyet almıştı.

ETİKETLER

Fatih TerimAC Milanİnter MilanMilan DerbisiSerie A
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24