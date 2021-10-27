AC Milan'dan ligde son 67 yılın en iyi başlangıcı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında AC Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada sezona iyi bir başlangıç yapan AC Milan, orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlılar, 14. dakikasında Fransız golcü Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın son dakikalarında konuk ekip bazı fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca AC Milan, Torino'yu 1-0 mağlup etti. Puanı 28 ulaşan kırmızı-siyahlıları, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Milan galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda, Spezia ile Genoa 1-1 berabere kalırken, Salernitana ise Venezia'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Son 67 yılın en iyisi

10 maç sonunda dokuz galibiyet ve bir beraberlikle namağlup ilerleyen AC Milan, ligde 1954’ten bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı.

AC Milan ilk 10 hafta sonunda böyle bir performansı kulüp tarihinde bir kez, 1954/55 sezonunda sergilemişti.