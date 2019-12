-AC MİLAN AVANTAJ SAĞLADI FLORANSA (A.A) - 18.04.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında oynanan maçlarda, alınan sonuçlar sonunda, haftanın en karlı takımı lig lideri AC Milan oldu. Lider AC Milan, 33. haftada evinde, kümede kalma mücadelesi veren Sampdoria'yı rahat bir şekilde yenerken, yakın takipçilerinden Napoli'nin, sahasında Udinese'ye, FC Inter'in de deplasmanda Parma'ya yenilmesi, kırmızı-siyahlı takımın, 7 sezon aradan sonra şampiyonluk için umudunu iyice artırdı. AC Milan ile en yakın takipçisi Napoli arasında 6, FC Inter ile 8 puan fark bulunuyor. Puan tablosundaki bu durum, ligde son 5 haftaya girilirken, AC Milan'a büyük avantaj sağladı. Lig ikincisi Napoli ile üçüncü FC Inter'in haftayı puansız kapatmaları hemen arkalarındaki Lazio ve Udinese'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilme yolundaki şanslarını yükseltti. Serie A'yı ilk 3 sırada tamamlayan takımlar doğrudan, 4. sıradaki takım ise elemelerden olmak üzere ''Devler Ligi''ne katılıyor. Catania'yı deplasmanda gole boğan Lazio, puanını 60'a çıkardı ve FC Inter ile aradaki puan farkını 3'e düşürdü. Haftanın önemli maçlarından biri olan Napoli-Udinese maçını kazanan konuk ekip, rakibinin şampiyonluk yarışında ağır yara almasına neden olurken, kendisini de zirveye bir adım daha yaklaştırdı. Sahasında Palermo'ya yenilen AS Roma ve deplasmanda Fiorentina ile golsüz berabere kalan Juventus, yaşadıkları bu puan kayıplarıyla üst sıraları zorlama şansını yitirdi. Deplasmanda lider AC Milan'a boyun eğen Sampdoria, bu sonuçla kendini tehlikeli bölgenin içinde buldu. Geçen sezonun flaş ekibi olan mavi-beyazlı takımda bu sezon işler pek yolunda gitmezken, Cenova ekibi, ligin ikinci yarısında sadece bir galibiyet alabildi. Sampdoria, ligin 25. haftasında Bologna'yı 3-1 yenmeyi başarmıştı. Ligin 33. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: AS Roma-Palermo......: 2-3 Parma-FC Inter.......: 2-0 AC Milan-Sampdoria...: 3-0 Catania-Lazio........: 1-4 Cesena-Bari..........: 1-0 Chievo-Bologna.......: 2-0 Fiorentina-Juventus..: 0-0 Genoa-Brescia........: 3-0 Lecce-Cagliari.......: 3-3 Napoli-Udinese.......: 1-2 -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P -------------------------------------------------- 1. AC Milan 33 21 8 4 59 23 +36 71 2. Napoli 33 20 5 8 53 32 +21 65 3. FC Inter 33 19 6 8 58 37 +21 63 4. Lazio 33 18 6 9 45 30 +15 60 5. Udinese 33 18 5 10 59 35 +24 59 6. AS Roma 33 15 8 10 51 47 +4 53 7. Juventus 33 14 10 9 50 40 +10 52 8. Palermo 33 14 5 14 50 54 -4 47 9. Cagliari 33 12 8 13 41 40 +1 44 10. Fiorentina 33 10 13 10 38 35 +3 43 11. Genoa 33 11 9 13 34 37 -3 42 12. Bologna * 33 11 10 12 34 44 -10 40 13. Chievo 33 9 12 12 32 34 -2 39 14. Catania 33 9 9 15 31 45 -6 36 15. Parma 33 8 11 14 32 45 -7 35 16. Lecce 33 9 8 16 38 56 -18 35 17. Cesena 33 8 10 15 30 45 -15 34 18. Sampdoria 33 7 11 15 26 39 -13 32 19. Brescia 33 7 9 17 28 43 -15 30 20. Bari 33 4 9 20 20 48 -28 21 */ Not: (*) Bologna'nın 1 puanı federasyon tarafından verilen ceza nedeniyle silinmişti. -GOL KRALLIĞI- Ligde son 5 haftaya girilirken, gol krallığı yarışında özellikle Udineseli Antonio Di Natale ile Napoli'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani arasındaki yarış, son sürat devam ediyor. Gol krallığında son durum şu şekilde: 1- Antonio Di Natale (Udinese) 26 gol 2- Edinson Cavani (Napoli) 25 gol 3- Marco Di Vaio (Bologna), Samuel Eto'o (FC Inter) 19 gol 4- Alessandro Matri (Juventus) 18 gol 5- Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Alexandre Pato (AC Milan) 14 gol 6- Francesco Totti (AS Roma), Giampaolo Pazzini (FC Inter), Alexis Sanchez (Udinese) 12 gol -SERİE A'DA GELECEK HAFTA- Ligde 34. hafta maçlarının tamamı, 24 Nisan Pazar gününün Paskalya Bayramı olması sebebiyle 23 Nisan Cumartesi günü oynanacak. FC Inter ile Lazio arasında önemli bir zirve mücadelesine de tanık olacak haftanın programı şöyle: AS Roma-Chievo, Bari-Sampdoria, Bologna-Cesena, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lecce, FC Inter-Lazio, Palermo-Napoli, Udinese-Parma, Brescia-AC Milan ve Juventus-Catania.