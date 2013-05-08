Aç karnına alışveriş zararlı

ABD'de yapılan bir araştırma aç karnına yapılan alışverişin zararlı olduğunu ortaya koydu. Çünkü araştırmaya göre, karnınız açken yapacağınız alışverişlerde cips ve şekerleme gibi sağlıksız yiyecekler alma eğiliminiz daha yüksek.

Aç kalmanın yiyecek tercihlerine etkisini araştıran araştırmacılar, deneyde, alışverişe gitmeden önce beş saat boyunca aç kalan kişilerin, tok karnına alışveriş yapanlara göre daha yüksek kalorili gıdalar satın alma eğiliminde oldukları izlendi.

Cornell Üniversitesi’nden araştırma ekibine göre çalışma, aşırı beslenme eğilimlerinin artmasının sağlık sorunları yaratabileceğini de ortaya koyuyor. Çalışma oruç tutan, uzun süre aç kalan ya da rejim yapan kişilerin daha fazla yiyecek satın aldığını ve yediğini öne sürüyor. Araştırma ekibinden Prof. Prof Brian Wansink ve Dr. Aner Tal araştırma sonuçlarının kamu sağlığına etkileri ile ilgili de fikir verdiğini söylüyor. Zira pek çok kişi dini sebeplerle oruç tutuyor, kilo vermek için ya da yoğun iş temposu nedeniyle aç kalıyor.

Amerikan Tıp Dergisi’nde yayımladıkları bir makalede araştırma sonuçlarını paylaşan Wansink ve Tal “Kısa süreli açlık bile insanların alışveriş tercihlerini etkiliyor. Ve bu aç kalma alışkanlığının yaygınlığı düşünüldüğünde ciddi bir kamu sağlığı meselesi açığa çıkıyor” diyor.



‘Satın alma eğilimlerini açlık belirliyor’



BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Cornell Üniversitesi uzmanları aç kalmanın insanların yediği miktarın artması kadar, satın aldıkları ve tükettikleri gıdalara da etkilerini araştırdı.

Bunun için 68 kişinin katıldığı bir deney yaptılar ve bu kişilerden beş saat boyunca aç kalmalarını talep ettiler. Ardından deneye katılan ve aç kalan kişilerden kendileri için özel hazırlanan, düşük ve yüksek kalorili gıdalar, süt ürünleri, abur cubur ve et ürünleri sunulan bir internet sitesinden alışveriş yapmaları istendi.

İnternet sitesinde her bir yüksek kalorili gıda ürünü (şekerleme, cips ve kırmızı et), benzer düşük kalorili gıdalarla (meyve, sebze ve tavuk göğsü) yan yana teşhir edildi ancak fiyatlandırma yapılmadı. Seansların yarısında katılımcılara bir tabak kraker verildi ve açlıklarının giderilmesi sağlandı. İkinci araştırmada süpermarkette alışveriş yapan kişiler takip edildi.

Takip edilen kişilerden bazıları öğle yemeğinin hemen ardından karınları tokken alışveriş yapanlardan, diğerleri ise akşam yemeğinden önce, yani karınları açken izlendi. Sonuçlar aç karnına alışverişe gidenlerin daha fazla yüksek kalorili ürün aldığını ancak iki grubun toplamda aldığı gıda ürünlerinin sayısında çok büyük bir fark olmadığını gösterdi.

Araştırmacılar tüketicilere verilecek en önemli mesajın, aç karnına haftalık market alışverişini yapmanın, tüm hafta boyunca takip edilecek yeme alışkanlığını etkileyeceğini akılda tutmaları olduğunu söylüyor. Yani alışverişe gitmeden önce, açlığınızı yatıştıracak birkaç lokma yediğinizden emin olmak, sağlığınıza iyi gelecek.