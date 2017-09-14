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Sağlık

"Aç kalmak, saçların hızlı uzamasını sağlıyor"

Brezilya'da fareler üzerinde yapılan bir araştırma ilginç bir iddia ortaya attı

14 Eylül 2017 00:24

Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları açlığın saçların hızlı uzamasını sağladığı iddiasını taşıyor.

Sonuçları Cell Reports dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında iki grup fare üzerinde deneyler yapıldı. Bir grup hayvana az yemek yedirilirken diğer gruptaki fareler düzenli bir şekilde besleniyordu. Altı aylık dönem içerisinde normal besinlerin sadece yüzde 60’ını alan fareler iki kat kilo verirken hayvanların cilt tabakasının kalınlaşmış, tüylerinin ise uzamış olduğu ortaya çıktı. 

Bilim insanları, bu değişikliklerin farelerin yeni beslenme rejimine adaptasyon sonucunda  meydana geldiğini düşünüyor.

Farelerin vücut sıcaklığını sabit tutmak  için daha az enerji harcamasının tüylerin hızlı uzamasını sağladığı görüşünü dile getiren Brezilyalı uzmanlar, bu durumun insan için de geçerli olduğunu ifade ediyor.

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