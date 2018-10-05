Aç kalan yaban domuzları Bodrum merkezine indi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM merkezine aç kalan yaban domuzu sürüsü indi. Yol kenarında yiyecek arayan domuzları görenler şaşırdı.

Bodrum\'un Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı\'nda, bugün öğle saatlerinde görülen yaklaşık 10 yaban domuzu, yol kenarında yiyecek aradı. Domuzları gören araç sürücüleri o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yaban domuzlarını görenlerden kimisi şaşırken kimisi de tedirgin oldu. Bir süre yol kenarında yiyecek arayan domuzlar, daha sora uzaklaşarak gözden kayboldu.



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