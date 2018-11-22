Aç kalan tilki, kent merkezine indi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda yiyecek bulamadığı sanılan tilki, şehir merkezine indi. Çevrede bir süre dolandıktan sonra gözden kaybolan tilkiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekti.

Çorum\'un yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kırsalda kar nedeniyle yiyecek bulamadığı düşünülen tilki, kent merkezine indi. Üçtutlar Mahallesi Murat Evler 1\'inci Sokak\'taki Abdullah Ünlüeloğlu\'nun evinin önünde tilkiyi görenler, şaşırdı. Çevrede bir süre dolanan tilki, yiyecek aradı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tilki, çevrede dolandıktan sonra gözden kayboldu.

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