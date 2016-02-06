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Yaşam
Deutsche Welle

Aç denizaslanı yavrusu restoran bastı

Kurtarma ekibi 8 aylık yavrunun aşırı aç ve susuz kaldığını tespit etti

06 Şubat 2016 18:44

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde aç bir denizaslanı, lüks bir restorana baskın yaptı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bulunan Marine Room adlı restorana gizlice giren yavru denizaslanı, açıkta yiyecek bir şey bulamayınca masalardan birinin yanında uyuyakaldı.

Restoranın Fransız baş aşçısı Bernard Guillas, "Yavru denizaslanını restoranın en iyi masası olan 65 numaralı masanın yanında bulduk" diye konuştu.

Aşçı, dişi denizaslanı yavrusunun sahildeki bir rampayı kullandığını ve açık bulduğu bir kapıdan restorana gizlice girdiğini tahmin ediyor. Restoran çalışanları birçok deniz canlısının bulunduğu eğlence parkı SeaWorld'ün deniz memelileri için oluşturduğu kurtarma ekibine durumu haber verdi.

Kurtarma ekibi 8 aylık yavrunun aşırı aç ve susuz kaldığını tespit etti. Canlının dokuz kiloyla şu an sahip olması gereken kilonun yalnızca yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Dişi denizaslanı yavrusunun birkaç aylık iyi bir bakımla yeniden sağlığına kavuşup doğal ortamına salıverilebileceği kaydediliyor.

Kaliforniya sahilleri birkaç aydan bu yana aç denizaslanı yavrularının akınına uğruyor. Bu duruma gerekçe olarak El Nino'nun okyanus yüzey sıcaklığını artırması gösteriliyor. Sıcaklık artışı denizaslanlarının besin kaynağı balıklar üzeride olumsuz etkide bulunuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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