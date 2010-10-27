Aç ayılar mezardaki ölüleri yemeye başladı

T24 - Rusya'nın kuzeyinde bir köyün mezarlığında ölüleri yemeye başlayan ayılar halk arasında paniğe yol açtı.



Olay, kutup bölgesine yakın Komi Cumhuriyeti'nde bir köyde meydana geldi. Vezhnya Tchova köyünde geçen cumartesi günü mezarlığa giden iki kadın, gördükleri manzara karşısında tüylerinin diken diken olduğunu anlatıyor. Kaybettikleri yakınlarının kabrini ziyarete giden kadınlar, mezarlardan birini kazan bir ayının yakın zaman önce gömüldüğü anlaşılan bir ölüyü yediğini aktardı. Kadınların bağırtıları karşısında, ayının tekrar ormana kaçtığı anlaşılıyor.



Rus yetkililer, aşırı sıcaklar ve yangınlarla geçen yaz aylarının ardından yiyecek bulmakta zorlanan ayıların mezarlıklarda ölüleri yemeye çalıştığına dair başka yerlerden de haberler geldiğini doğruladı. Doğal hayat dernekleri, geçtiğimiz aylarda Rusya'yı kavuran aşırı sıcaklar nedeniyle ayıların geleneksel menüsünde yer alan böğürtlen ve mantarın bu sonbahar çok az bulunduğunu söylüyor.



Yazın meydana gelen kuraklık ve yangınlardan ciddi biçimde etkilenen Rusya'da hükümet buğday ihracatını askıya almak zorunda kalmıştı. Komi'nin başkenti Syktyvkar'da yaşayan halk, ayıların sadece mezarlara dadanmakla kalmayıp, kent ve kasabalara girerek çöp tenekelerinde yiyecek aradığını ya da bahçelerden sebze çaldığını söylüyor.



Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan Komi avcılık derneği başkanı Simion Razmislov, ''Bu yıl ayılar çok aç, çok ciddi bir sorun. Korkarım birçoğu bu kışı geçiremeyecek'' diyor. Rusya'nın ayı nüfusunun 120 ila 140 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.





