AB'ye uygunluğu AÜ test edecek

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şükrü

Özen, AÜ bünyesinde kurulan Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (EMUMAM) elektronik cihazların Avrupa Birliği'ne uyumluluğunu gösterir CE testlerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi.



Şükrü Özen, Devlet Planlama Teşkilatı projesi çerçevesinde kurulan EMUMAM'ın geçen yıl hizmete girdiğini söyledi. Yaklaşık 450 metrekarelik kapalı alana sahip merkezde laboratuvarlar bulunduğunu kaydeden Özen, bu laboratuvarlarda yapılacak endüstriyel ve medikal uygulamalara yönelik testlerde kullanılacak donanıma yönelik ihalelerin ise devam ettiğini belirtti.



Yrd. Doç. Dr. Özen, laboratuvarın tam olarak faaliyete geçmesini sağlayacak donanımın yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.



Merkezin kurulması için 1.2 milyon dolarlık bütçeyle yola çıktıklarını, şu anda ise ek ödenek isteyeceklerini belirten Özen, "Eğer DPT'den sonuç alırsak, burada üst düzeyde akredite olmuş laboratuvarlar kuracağız. Bunların içinde bizim en önemli gördüğümüz ise elektromanyetik uyumluluk testlerinin yapılabileceği bir laboratuvar" dedi.



CE testleri yapılacak



Özen, bu laboratuvarın donanımının tamamlanmak üzere olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu laboratuvarda sanayide üretilen bütün elektronik cihazların Avrupa Birliği'ne uyumluluğunu gösterir CE testleri yapılabilecek. Tüm üniversiteler içindeki en büyük kapalı hacme sahip elektromanyetik uyumluluk laboratuvarını biz yarattık. Akredite olurken bu da bize avantajlar sağlayacak. Amacımız sadece Türkiye'den değil, dünyadan da test yaptırmak üzere firmaların bize başvurması. Burada hedefimiz lokal değil. Antalya bir dünya kenti, teknolojide de niye dünya kenti olmasın?"



Şükrü Özen, bu laboratuvar içinde sıfır seviyede elektromanyetik alan sağlandığını, testi yapılacak cihazın bu alana yerleştirilerek yaydığı elektromanyetik alanın seviyesiyle bu cihazı etkilemesi beklenen elektromanyetik dalganın seviyesinin ölçüldüğünü anlattı.

