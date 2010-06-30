AB'ye katılım sürecinde 13. başlık da açıldı

T24 - Türkiye'nin 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile başladığı Avrupa Birliği sürecinde, katılım müzakereleri çerçevesinde 13. başlık olan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı", İspanya'nın dönem başkanlığının sona ermesine sayılı günler kala açıldı. İspanya'nın AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido bu durumu, "Son ana kadar çalışan İspanya, Türkiye için son dakika golü atmış oldu" sözleriyle değerlendirdi.



Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde yeni bir fasıl daha açıldı. Türkiye-AB katılım müzakerelerinde açılan fasıl sayısı böylece 13'e yükseldi.



"Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in katılımıyla AB Konseyinde düzenlenen Hükümetlerarası Konferans'la müzakerelere açıldı.





Başlık 10 günde açıldı!





Türkiye'nin AB müzakerelerinde bakanlar düzeyinde 9'uncusu düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansında AB tarafını İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle temsil etti.



İspanya, 6 ay önce dönem başkanlığını devraldığında Türkiye ile 4 fasıl açmak istediğini duyururken, bazı üye ülkelerin siyasi engellerini aşamayınca en azından bir fasıl açabilmek için büyük çaba gösterdi. İspanya, gıda güvenliği faslında açılış kriterlerini karşılamasının adından AB üyelerinin fasıl açılışına onay vermesi için normalde birkaç ay uzayan süreci 10 güne kadar indirerek adeta rekor hıza ulaştı.





Açılan fasıl sayısı 13'e çıktı





Gıda güvenliğiyle birlikte Türkiye, 2005 yılında tarama süreciyle başlayan AB katılım müzakerelerinde 13 faslı açmış oldu. Türkiye, katılım müzakerelerinde 2006 yılının ilk yarısındaki Avusturya dönem başkanlığında tek, 2007'nin ilk yarısındaki Almanya dönem başkanlığında üç, 2007'nin ikinci yarısındaki Portekiz ile 2008'de Slovenya ve Fransa dönem başkanlıklarında ikişer ve geçen yılın ikinci yarısındaki İsveç dönem başkanlığında tek fasıl açmıştı.





Avrupa'da Türk Günü





İspanya'nın AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido, İspanya'nın AB dönem başkanlığının bugün son günü olması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yeni başlık açılacak olmasına atıfta bulunarak, "Bugün Avrupa'da Türk günü!" diye espri yaptı.





'İspanya, Türkiye için son dakika golü attı'





Türkiye ile yeni müzakere başlıkları açılması için İspanya'nın baştan beri büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Garrido, "Yeni bir başlığın müzakereye açılacak olması bizim için memnuniyet verici bir gelişme. Dünya Kupası dönemindeyiz ve birçok maçın son anda atılan gollerle kazanıldığını da gördük. Son ana kadar çalışan İspanya, Türkiye için son dakika golü atmış oldu" dedi.





