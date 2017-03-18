AB'ye karşı 'Putin-Erdoğan planı' mı uygulanıyor? Bu akşam Tele1'de tartışılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen hafta Moskova’da yapılan görüşmenin ardından, Türkiye’nin Hollanda’yla ve diğer AB ülkeleriyle yaşadığı gerilim hızla arttı. Moskova’dan Ankara’yı destekleyen açıklamalar geldi. Batılı ünlü yayın organı Forbes, Erdoğan’ın “Putin’in verdiği görevle” AB’ye savaş açtığını iddia etti.

Bu iddia doğru mu? Rus-Türk yakınlaşması, aynı zamanda Batı karşıtı bir işbirliği anlamına mı geliyor? Peki Ankara ile Moskova arasındaki köprüler ne kadar sağlam?

Bu ve başka konular, T24 yazarı ve Rusya uzmanı Hakan Aksay’ın Tele1 televizyonunda sekiz hafta önce önce başladığı Dünyanın Öteki Yüzü programında, bu akşam saat 21.00’de Rus ve Türk konuklarla canlı yayında ele alınacak.

Bu haftaki programın gündeminde Moskova Zirvesi sonrası Türk-Rus ilişkileri, Hollanda krizinde “insan ve inek faktörü”, ölümünün 14. yıldönümünde Rachel Corrie ve Antalya’daki Rusların hayat şartlarıyla ilgili bölümler var.

Programa Rusya Uluslararası İşler Konseyi Genel Müdürü ve Yeni Avrasya Vakfı Başkanı Andrey Kortunov, Medya Günlüğü sitesi yöneticisi, gazeteci Cenk Başlamış ve Antalya Rus Derneği Başkanı Marina Sorokina canlı yayında konuk olarak katılacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini izlemek için tıklayın

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.