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Dünya
Deutsche Welle

AB’ye Hitler benzetmesi

Londra eski belediye başkanı Boris Johnson, Avrupa Birliği projesini Adolf Hitler’in kıta üzerinde iktidar elde etmeye çalışmasına benzetti.

15 Mayıs 2016 14:09


The Sunday Telegraph gazetesine konuşan Boris Johnson, Avrupa tarihinde geçen iki binyılın kıtayı tek bir yönetim altında birleştirme girişimlerine sahne olduğunu belirtti. Johnson “Napolyon, Hitler, çeşitli insanlar bunu denedi ve bu trajik bir biçimde sonuçlandı” diye konuştu. Johnson “Avrupa Birliği bunu farklı yöntemlerle yapma girişimidir” dedi. “Esas olarak ezeli sorun, Avrupa fikrine temelde bir sadakatin eksikliğidir” diyen Johnson “Herkesin riayet ettiği ve ya da anladığı tek bir otorite yoktur” diye konuştu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasını savunan Muhafazakar Partili Boris Johnson “Vote Leave” (Ayrılmayı Seç) kampanyasına destek veriyor. Johnson, ada ülkesinin Avrupa Birliği’nde kalmasını savunan aynı partiden Başbakan David Cameron'a karşı muhalefetin de en popüler figürleri arasında yer alıyor. 23 Haziran’da yapılacak referandum öncesinde kamuoyu yoklamalarına göre iki taraf arasında başa baş bir mücadele söz konusu.

Boris Johnson The Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada İngilizlerin yeniden “Avrupa'nın Kahramanları” olmalarını istediğini söyledi. Johnson AB ülkeleri arasındaki gerilimlerin Almanya'nın İtalya ekonomisini "ele geçirecek" ve Yunanistan'ı "yıkıma uğratacak" güce ulaşmasını sağladığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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