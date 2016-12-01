AB'ye Gümrük Birliği'nin genişletilmesi tavsiyesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, 1995 yılından beri yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesi amacıyla Türkiye ile görüşmelere başlanıp başlanmayacağına yakında karar vermeleri gerekiyor.

AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström yıl sonundan önce AB'nin müzakere yönetmeliğiyle ilgili önerilere yer vereceği yetkilendirme taslağı hazırlayacağını açıkladı.

Malmström, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Türkiye'deki eleştirilere neden olan gelişmelere rağmen Gümrük Birliği'ni genişletme planlarından vazgeçilmemesinden yana olduğunu söyledi.

Komisyon üyesi Malmström, "Türkiye'deki hadiseler bizleri endişelendiriyor. Ancak Türkiye aynı zamanda önemli bir komşumuz ve yürürlükteki anlaşmanın kapsamı da çok dar” dedi.

Malmström, Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin olduğu kadar AB'nin de yararına olduğunu belirtti. Bir yıl önce yapılan Türkiye ile AB arasındaki zirve buluşmasında Gümrük Birliği'ni genişletme görüşmelerinin ‘2016 sonlarına' doğru başlatılması kararlaştırılmıştı.

Şimdiye kadar sadece sınai ürünleri kapsayan Gümrük Birliği'ne hizmetler sektörüyle, tarım ürünleri ve kamu ihalelerinin de dahil edilmesi öngörülüyor.

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DW/dpa/AG/HS