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AB'ye eğitim projesi ihraç ediyoruz

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ulusal Mesleki Eğitim Merkezi, ilköğretim düzeyindeki öğrencilere meslek edindirmekle ilgili ürettiği proje

24 Kasım 2008 02:00

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ulusal Mesleki Eğitim Merkezi, ilköğretim düzeyindeki öğrencilere meslek edindirmekle ilgili ürettiği projeyi AB ülkelerine transfer etmeye hazırlanıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ulusal Mesleki Eğitim Merkezi, ilköğretim düzeyindeki öğrencilere meslek edindirmekle ilgili ürettiği projeyi AB ülkelerine transfer etmeye hazırlanıyor. Projenin mucidi ise Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü Öğretmeni Aşır Gül ile Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretmeni Şaban Berk.

Avrupa Birliği’nin Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’ya yönelik eğitim fonu ile Türkiye’de oluşturulan Meslek Geliştirme Projesi (MEGEP) kapsamında çok sayıda proje başlatıldı. Bu projelerden biri de Ulusal Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi’nde (MESBıL) yürütülen ilköğretim öğrencilerine yönelik meslek edindirme projesi. Yapılan çalışmaları özgün ve faydalı bulan yetkililerden uygulamayı ülkelerine transfer etmek isteyenler oldu. Romanya, Bulgaristan’ın önerisi ile transfer talebinde bulunurken Yunanistan, bizzat Türkiye’deki yetkililerle elektronik ortamda diyaloga girerek projeyi ülkelerine transfer etmek isteğini iletti.

MEGEP’in Başkanlığını yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nün Projeler ve Mesleki Eğitimlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Erol Demir, proje transfer uygulamasının Türkiye için bir ilk olduğunu söyledi. Bu güne kadar yurt dışından proje transferinin yapıldığını, ancak ilk kez özgün bir projenin AB ülkeleri tarafından Türkiye’den talep edildiğini söyleyen Erol Demir, "2 yıl süresince 4 ziyaret gerçekleştirerek projemizin Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’da da uygulanmasını sağlayacağız. ılk ziyaretimizi geçtiğimiz hafta Bulgaristan’a gerçekleştirdik. Bizim 50 bin Avro’ya gerçekleştirdiğimiz proje Bulgaristan’da 300 bin Avro’ya hayata geçirilecek. Bunu diğer katılımcı ülkeler takip edecek." diye konuştu.

Meslek Edindirme Projesi hakkında da bilgi veren Erol Demir, "İlköğretim düzeyindeki öğrencilerimize gerekli meslek yönlendirmesini yapamıyoruz. Meslek seçimi aşamasında olan bireylere, meslekler hem yüz yüze, hem de elektronik ortamda (CD’ler ve Web sayfasındaki bilgiler) tanıtılarak onların kendi ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçimlerine yardımcı olunmakta. İstanbul’da 15 çeşitli meslek lisesi var. Bu okullar öğrencilere tanıtılıyor, ayrıca diğer uygun meslek dalları hakkında bilgi veriliyor. Türkiye’de gelişmekte olan meslekler, ya da sonu gelmiş meslekler hakkında bilgi veriliyor" dedi.



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